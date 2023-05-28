桃園市青年事務局今年將新成立3個青創基地，為了鼓勵青年參加公共事務，邀請大專院校學生參加命名暨LOGO設計邀請賽，總計5所設計院校共75件作品參賽，各基地選出前3名及人氣獎，並在28日由副市長蘇俊賓頒獎給獲獎團隊，鼓勵大家持續展現青年創意，發揮桃園設計力。

青年局將於今年陸續成立A8長庚轉運站加速器基地、中路加速器基地及中壢1號地方創生基地，透過連結桃園市大專院校設計學群，邀請國立台北商業大學、中原大學、銘傳大學、萬能科技大學及龍華科技大學師生團隊， 為新成立的基地命名並設計專屬的基地LOGO，讓青年用活潑的設計力共同參與市政，展現桃園在地的設計能量。

蘇俊賓指出，未來希望桃園更多設計學群學校及社會更多設計能量能與市府合作，這次評選過後的作品不僅是得獎更能實踐運用在新的青創基地，也期盼桃園擁有設計力的學生與創作者，能有更多的舞台。青年局長侯佳齡則說，桃園設計庫培育許多優秀的在地設計團隊，這次透過邀請賽結合桃園設計院校師生的創意能量，透過「共譜設計」達到青年設計力共創市政的特殊意義。

3基地首獎作品分別由國立台北商業大學老師林育如帶領謝宜彣提案的《桃園A8智慧創速方舟／ Taoyuan A8 Accelerated Ark》榮獲A8長庚轉運站加速器基地組首獎，同校老師伍小玲帶領徐筱雯、洪怡萱提案的《众力培YOUNG皿／ JOIN YOUNG MEET》榮獲中路加速器基地組首獎。龍華科技大學老師張樹楦帶領林雨柔作品《1號空間／One How Space》榮獲「中壢1號地方創生基地」組首獎。

其中，《桃園A8智慧創速方舟／ Taoyuan A8 Accelerated Ark》，作品以諾亞方舟、智慧與科技結合，整體設計以不同尺寸的菱形構成，象徵經過輔導的中小企業與青創業者，能夠在方舟的領導下成長茁長、穩定經營，理念與設計巧思獲得評審肯定。