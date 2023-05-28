雖出攤比例低，仍有不少民眾一早就到現場買茶，有設攤的攤位買氣顯得強強滾。（呂妍庭攝）

雖出攤比例低，仍有不少民眾一早就到現場買茶，有設攤的攤位買氣顯得強強滾。（呂妍庭攝）

今年得到頭等獎的「益品湘茶莊」兩代茶農一家今仍堅持到現場擺攤，推廣自家茶葉。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府與梅山鄉農會主辦阿里山高山茶春季優良茶競賽，今舉辦頒獎典禮暨展售促銷，由於乾旱導致春茶減產，加上比賽點數少，得獎茶農出攤比例僅3分之1，甚至活動尚未正式開始，部分店家就撤攤，梅山農會表示，主要是春產減產，所以成績一公布，得獎茶農的茶很快就賣光，沒貨可賣，才會出現攤位空空的情況。

年初乾旱影響，大阿里山茶區春茶減損，產季也往後延1至2周，總體產量較去年減少至少3成，部分區域甚至減產5、6成，導致今年春季優良茶競賽的參賽點數只有758點，不少消費者為了搶購比賽茶，早早就跟熟識的茶農預定，雖出攤比例低，仍有不少民眾一早就到現場買茶，有設攤的攤位買氣顯得強強滾。

看到空了一大半的攤位，連常來參展的茶農都說第一次看到攤位這麼少，今年得到頭等獎的益品湘茶莊營銷經理陳薪仁說，以前得獎茶農要參加阿里山高山茶春季優良茶展售還要搶位置，沒事先跟農會訂根本沒位置，今年因春茶減少，加上農會也會向茶農收購得獎茶，大家手邊沒貨就不來擺攤了，像他也只剩兩盒頭等獎茶葉，是自己要留下來做紀念的。

今年特等、冠軍和各獎項得主在5月14日出爐，青心烏龍組特等獎由龍麟香茗茶的林郁雯奪得，金萱組由上意茶業陳木生獲獎，嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、農糧署南區分署長羅正宗、梅山鄉農會總幹事黃書賢、縣議員江志明、莊信宗等人一同頒獎，其中青心烏龍組特等獎保證收購價格每台斤6萬元，金萱組每台斤2萬5000元。