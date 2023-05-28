巡航3D全面監測異味無所遁形。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府環保局致力於環境保護工作，善用多項科技執法利器、智慧監測設備輔助稽查工作，針對異味排放源進行監管，並與公私場所業者進行配合，共同降低污染排放加強企業社會責任，為提供苗栗縣整體環境於日夜執行不間斷監測與分析，苗栗縣政府環保局至今已布建500台空品感測器及打造一輛移動式空氣品質應變指揮車，探究異味污染問題，於今年度為提升監測全面性，苗栗縣政府環保局加入無人機高空監測生力軍，以全面掌握陸空污染狀況。

苗栗縣政府環保局持續強化監測及管制異味污染物，今年度加入全新生力軍－無人機高空監測，透過陸軍與空軍監測，打造完整「點」空氣品質感測器、「線」移動式空氣品質應變指揮車、「面」無人機高空監測設施，3D空間全方位監測，藉由空氣品質感測器分析各區域污染熱區，再派遣移動式空氣品質應變指揮車至熱區位置、陳情熱區等，執行機動式監測作業觀察濃度變化情形，最後再以無人機高空監測，來確認是否有污染物擴散流佈狀況，環保局表示，應用科技執法及智慧監測設施至今已分析多處污染熱區，環保局將會持續利用無人機高空監測設施，執行監測最後一哩路確認，確實掌握各處污染來源。

苗栗縣政府環保局局長陳華盛表示，為管制空氣污染，減少異味污染發生，採取了多項措施，環保局加強對工業區及污染熱區的監測和管制，今年度更首次加入無人機高空監測設施，希冀透過生力軍的加入，突破以往平面的環境調查，高空的環境監測更是為環保局提供不同面向調查結果，為稽巡查作業增添助力。此外，環保局推動環保監察和稽查工作，不分日夜打擊不法行為，對違規廠商進行懲處，以維護環境秩序和公共利益。