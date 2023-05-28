2018年台鐵普悠瑪號6432次發生出軌事故，當時駕車的司機員尤振仲是二線主管支援一線，對路線和車輛都不夠熟悉；不料台鐵日前被發現又有二線主管駕駛資格已經過期，卻違規駕駛列車。有台鐵員工表示當時內部還有預備司機，但該名主管仍擅自去駕車。台鐵表示已緊急將該名主管調離主管職，目前調查中，一旦確認違規屬實將記過懲處。

有台鐵員工向媒體爆料，4月30日一列台鐵故障列車在板橋站需回送樹林調車場，一名主管駕駛已超過6個月以上未有運轉列車經驗，已沒有駕駛列車資格，卻仍私自駕駛火車上路。該輛列車並未載客，但仍可能影響路線上其他列車的運行安全，引爆內部爭議。

由於台鐵規定駕駛人員6個月以上未有駕駛經驗時，須經重新檢定合格後，才能符合駕駛資格。該名主管不符資格仍出車，讓人聯想到2018年10月台鐵普悠瑪號列車經過宜蘭縣新馬站彎道時翻車出軌，當時駕駛員尤振仲也是二線支援一線，平均5天才派一次車。

台鐵員工對本報表示，該名主管已經超過6個月未值乘乘務工作亦即駕駛列車，以往的規定就是超過6個月未駕駛列車，就必需重新審查合格才可以重新上線乘務；後來由鐵道局監理後，一樣沿用6個月這個規定。

台鐵員工表示，內部分成運轉跟檢修等兩個區塊，運轉就是管理司機出勤，檢修就是管理車輛檢查維修。該名主管是負責檢修方面的主管，就他所知，當天運轉還沒被通知需要派人，該名主管就出去了。換句話說當日內部還有預備司機，該名主管就擅自去駕車了。

台鐵表示，經查該位二線主管有照駕，但超過6個月未檢定，已不具乘務資格，不得擔任駕駛工作。台鐵局在第一時間得知，立即將該位主管先調離機務段，回機務處任非主管職，不得再有乘務情形。

台鐵表示，該案已交由運安處調查中，如確認事實將予該員記過懲處。