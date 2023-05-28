縣長鍾東錦等人到場為選手們加油打氣。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長盃競技疊杯錦標賽28日在苗栗市登場，賽事共有61位好手客場競技，各自展現迅速飛快的疊杯、收杯技巧，其中公館鄉五穀國小表現突出，包辦中年級菁英組前3名、低年級一般組和菁英組的冠軍，成為最大贏家。縣長鍾東錦專程關心和鼓勵選手參賽，期許學子們多學講客家話有助未來職場加分，更要有反哺回饋的孝心，報答父母辛勞教養之恩。

苗栗縣112年理事長盃競技疊杯錦標賽，28日在苗栗市清華里活動中心舉行，縣長鍾東錦也專程率教育處長葉芯慧到會場關心和鼓勵選手，苗栗縣體育會競技疊杯委員會主委、縣議員楊明燁和委員會總幹事莊百雲等人陪同打氣。

總幹事莊百雲表示，此項運動在苗栗縣推廣邁入第9年，今年共有8個組別、61位選手參賽。她強調，疊杯運動能增進手眼協調、專注力、爆發力和培養團隊默契，學習門檻不高，是一項老少咸宜的運動。

縣長鍾東錦表示，除了關心疊杯運動好手，他認為苗栗是客家大縣，呼籲大家多講客家話，如果年輕學子會講客家話，對未來職場一定有很大助益和加分作用，例如桃竹苗縣市政府都要求公務員參與客語認證，並列入升遷考核的參考項目。

他說，學子平日要多培養閱讀學養，可以大幅提升學習效率，他也體會到孝道越來越淡薄，呼籲學子們要有反哺回饋的心，不致辜負父母含辛茹苦的教養之恩。

經過一上午的激烈角逐，各組前3名成績依序如下：天使組（幼安教養院生）：1劉政宏、2黃威鈞、3林汶辰。低年級一般組：1賴翌筑（五穀國小）、2黃羽彤（五穀國小）、3詹秉翰（大同國小）。中高年級一般組：1林漢緣（溪洲國小）、2郭枳辰（文華國小）、3唐述垠（建功國小）。青少年級一般組：1高翊閔（頭屋國中）、2吳舜傑（新港國中小）、3楊宸翔（新港國中小）。

低年級菁英組：1汪依辰（五穀國小）、2李恩碩(蟠桃國小）、3李晴慈（蟠桃國小）。中年級菁英組：1鍾仁晟（五穀國小）、2鍾文婕（五穀國小）、3王雁玄（五穀國小）。高年級菁英組：1陳妍真（蟠桃國小）、2劉子滐（五穀國小）、3劉政棋（五穀國小）。青少年菁英組：1江紫璿（竹北高中）、2胡依晴（建台中學）、3黃雨婷（三義高中國中部）。