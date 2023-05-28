一名33歲南韓男子26日搭乘韓亞航空時，擅自開啟飛機逃生門，引發乘客恐慌，南韓地方法院今（28）日審理此案時，認定男子罪行嚴重、有逃亡之虞，對男子發布逮捕令。

33歲南韓男子26日搭乘韓亞航空時，擅自開啟飛機逃生門，南韓法院28日認定男子有逃亡之虞，對他發布逮捕令。

韓聯社報導，33歲李姓男乘客26日搭乘韓亞航空，從濟州島飛往大邱，在飛機降落時擅自打開逃生門，當時飛機約在213公尺（約71層樓高）高空，引發機上乘客恐慌，所幸最終飛機在艙門開啟的狀態下安全降落。

男子27日供稱，失業壓力大，待在艙內感覺快窒息，想快點下機所以打開艙門。

韓聯社報導，李男今日下午出席大邱地方法院對他逮捕的必要審查，據悉他在庭上坦承全部罪行，法官曹正煥認為李男罪行嚴重，有潛逃可能，因此在審查後簽發了逮捕令。

南韓警方於27日向法院申請通緝令，認為李男犯罪情形嚴重，存在逃跑風險，有必要將他逮捕到案。

李男今日下午出席法庭審查前，面對「是否計畫提前打開艙門」、「是否打算跳機」等記者提問時，表示自己想早一點下機，非常對不起孩子們。

事件發生時，韓亞航班機上還有65名參加少年體育大賽的中小學生，事件導致坐在艙門附近的8名學生及1名教練出現噁心、嘔吐、手腳顫抖等症狀，他們下機後已立即送醫接受精神科治療。