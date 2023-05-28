海巡出動大型船艇下水搜救中。（海巡署第一岸巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今(28)日上午8時30分許，宜蘭縣南方澳內埤海灘「情人灣」，傳出1對情侶遭讓捲走意外，約25歲男已自行游上岸，但18歲女離岸邊60至70公尺外海面上載浮載沉，並已不見人蹤影，消防人員及海巡署出動大型船艇下海仍持續搜救中；經警方初步調查，落海的18歲女是13歲少女，就讀宜蘭某國中，與男子僅是網友關係，其詳細身分仍進一步釐清中。

據悉，這對男女都是宜蘭人，是才剛在網路上認識的網友，第一次相約到情人灣踏浪，然而2人卻不顧颱風來襲前風浪不穩狀況，竟下水遊玩慘遭長浪捲走，男子自行游上岸後，嚇得說不出話來，也不清楚女性友人的詳細身分與相關資料。

宜蘭縣消防局獲報後，即派遣南方澳分隊、特搜大隊、第二大隊及蘇澳分隊前往搜救，因風浪太大無法使用救生艇下水作業，正以空拍機擴大搜尋，亦請海巡出動大型船艇下水持續搜救中；據悉，18歲女僅是13歲少女，就讀宜蘭某國中，詳細身分與張男關係仍待釐清中。