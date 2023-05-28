桃園市原住民族發展基金會為鼓勵桃園原住民族大專院校學生展現才藝，與桃園市第十區永晴扶輪社合作，辦理「扶輪社設置桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金計畫」，獎助分為運動類、演唱類、舞蹈及其他表演類，每類10名，預計核定30名，總計將頒發30萬元獎助金。

評分標準運動類自去年7月28日到今年7月28日止，僅須提供最優異之得獎紀錄即可，包含參加全國各類運動錦標賽得個人前5名者、參加桃園市辦理各類運動錦標賽得個人前5名者、參加鄉鎮市區公所或學校辦理之各類運動景標賽得個人前3名者。演唱類（按申請影片為主要評比依據）：歌唱技巧佔50％，歌曲詮釋30％、舞台表現20％，另可提供檢定證明或競賽得獎證明作為加分題。舞蹈及其他表演類（按申請影片為主要評比依據）主體表現佔30％，音樂佔10％，服飾佔10％，舞蹈藝術佔50％，另可提供檢定證明或競賽得獎證明作為加分題。

申請辦法須有身分設籍證明及學籍、成績資格，表現資格運動類提供1分鐘內自我介紹Youtube連結，及1年內（自111／7／28至112／7／28止）參賽得獎紀錄；演唱類、舞蹈及其他表演類，提供1分鐘內自我介紹及才藝表現之YouTube連結或雲端連結，亦可提供一年內檢定證明或競賽得獎證明作為加分。詳細辦法及報名表格資訊，可上網（https://www.tyipdf.com.tw/?FID=10&CID=591）查詢。