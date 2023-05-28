台中市石岡、東勢及新社等區清潔員溢編，中市環保局推出「山城區機動班」遭民眾質疑人力調動不公，且地點設置於豐原不合理；環保局表示，尊重各隊長管理調派，支援隊員將在原區隊上、下班。（示意圖／台中市政府提供）

台中市石岡、東勢及新社等區清潔員溢編，中市環保局推出「山城區機動班」卻遭民眾質疑，清潔隊人力交由隊長調動易有不公情形，地點設置於豐原也不合理；環保局表示，尊重各隊長管理調派，支援隊員將在原區隊上、下班，由接駁車協助往返豐原。

台中市環保局考量到市區許多清潔隊員想返鄉就近工作，同意部分較有需求的清潔隊員調回山城區，卻導致山城區石岡、東勢及新社區清潔隊人員溢編，又因豐原區勤務相較吃重，自6月1日起成立「山城區機動班」，由石岡區隊2人、東勢區隊5人及新社區隊3人共同籌組10位機動勤務人力支援豐原區隊。

未料，有民眾質疑，石岡、東勢及新社區清潔隊將調出10人支援豐原區隊工作，其中分別是2人、5人及3人，不過調派人員應由過調人員優先支援，意即後進先出，最終卻可能變成區隊幹部受個人好惡影響，不當調動隊員工作地點，出現調派人力不公的狀況。

民眾也說，既然是「山城區機動班」就應該設置於石岡、東勢及新社等區，建議設在中心點東勢區清潔隊，但目前「山城區機動班」設置地點卻在豐原區清潔隊，直批「怎麼會跑到豐原去？」；他說，「山城區機動班」設置在豐原區清潔隊，等於變相把人從山城調去豐原工作，是「欺負山城的子弟們，捨近求遠」，可說是本末倒置。

環保局表示，支援的隊員仍在原來區隊上班、下班，以公務車搭載接送至豐原區清潔隊支援勤務，不影響同仁上下班及返家權益；人力調派未規定一定要「後進先出」，而是尊重各區清潔隊長管理調派，並由豐原區隊負責每天派工及工作管理督導事宜。