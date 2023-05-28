藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她上傳影片開箱台中某旅店，進房間後發現有彈孔，環境讓她直呼「是給通緝犯住的」。

薔薔過去曾開箱台南民宿，近日她去台中執行相同企劃，進到飯店後房間隔音似乎不佳，可以聽到隔壁房的聲音，頭頂還有放一個衣架，看起來相當詭異，不知為何清理房間時沒有處理，且還發現房間內有蟲子和上名房客留下的垃圾，讓薔薔直呼「他們怎麼沒有打掃啊！我覺得這邊好可怕，這裡好髒喔」，不僅如此浴室毛巾暗藏死蒼蠅，浴室中還有留下一罐用過的洗髮乳和牙刷袋，浴室天花板嚴重發霉，房間內有許多小蟑螂，整潔部份堪憂。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

接下來她換到另一間房，房內菸味很重，桌上的住房需知還提醒房客勿吸食毒品，睡覺前要確認房門已上鎖，提醒房客如果遇警察臨檢，若無搜索票可以拒絕臨檢，讓薔薔推測「應該很多通緝犯、逃犯，或是什麼的會住在這邊，所以警察會不定時搜查這邊」，她也覺得很奇怪，沒有一間飯店會先讓房客看這些東西，教導房客如何避警察，他們還在衣櫃發現疑似彈孔，但她也稱讚服務人員態度都很不錯。

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