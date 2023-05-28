梅雨季來臨，為讓基隆市中小學的學童能夠在上下學更安全，300F區和樂獅子會基隆分會28日下午致贈基隆市35所中小學各20支鮮豔的黃色愛心雨傘，由教育處副處長吳雪鈴代表接受。

基隆市和樂獅子會表示，該會是一個秉持服務社區和發揚人類博愛精神的國際性公益組織，這次贈傘的目的是希望能讓志工們在風雨中有一把遮風避雨的傘，因此選用明顯的黃色傘，也象徵了和樂獅子會對他們的熱情、關心和支持。也呼籲更多的人加入他們的行列，一起服務社區，造福人群。

吳雪鈴說，感謝和樂獅子會基隆分會贈送本市各國中小700支愛心傘及35座傘架，期望透過捐贈儀式達到拋磚引玉，鼓勵在場受贈的中小學繼續發揮教育的社會責任感，做好學童上下學的交通安全。

吳雪鈴表示，感謝各位校長、師長們的辛勤付出，為學童上下學的交通安全做了許多規劃和安排，這次基隆和樂獅子會送雨傘，不僅是一把遮風避雨的傘，也是一把溫暖心靈的傘。希望大家能夠珍惜這份禮物。體貼對學校無私奉獻的愛心志工們，共同營造一個「基隆有愛」的學童安全環境。