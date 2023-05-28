《公職人員選舉罷免法》新增「排黑條款」三讀通過，國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨主席賴清德雖強調排黑條款是回應民眾需求，但替賴站台的卻包含遭檢方以《貪汙罪》起訴的褒忠鄉長陳建名，2人還握手、高喊凍蒜，民進黨直接不演了，表面修法阻黑金槍毒參選，背後卻由有犯罪嫌疑的人站台，排黑做半套。

柳采葳指出，賴清德出席雲林「信賴之友會」成立大會，致詞時強調排黑條款是回應民眾需求，但背後站著的就是遭檢方以《貪汙罪》起訴，並建請法院從重量刑的褒忠鄉長陳建名，賴清德在活動0中還和陳建名握手致意，甚至還一起喊凍蒜。

柳采葳大酸，這就是民進黨，這就是賴清德，直接不演了啦。民進黨以人數優勢修正《選罷法》，表面修法阻黑金槍毒參選，背地裡還是由有犯罪嫌疑的地方人士站台支持，排黑做半套，嘴巴說不要但身體很誠實。

她質疑，「這就是信Lie詐騙集團」，傳出總統蔡英文本周將再提名4位大法官人選，依民進黨在立院的人數優勢，大法官提名案必將順利通過，到時候整個司法院的大法官都是由蔡英文提名，「我很難不去想像，司法院會不會因此以違憲解釋《選罷法》的排黑條款，替民進黨的雙面手法解套。」

她批評，以後民進黨就會說，「我們反黑金槍毒參選，但大法官說不可以，都是they的錯。」然後民進黨再繼續和有犯罪嫌疑的地方人士尋求合作，公關炸彈交給司法院，民進黨就是個「信Lie詐騙集團」。