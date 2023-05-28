史維托琳娜（右）和老公蒙菲爾斯（左）今年3月受邀出席慈善活動。（美聯社資料照）

曾在2019年溫布頓錦標賽、美國網球公開賽兩戰四大公開賽打進到女單4強的烏克蘭女將史維托琳娜（Elina Svitolina），在WTA史特拉斯堡網球賽女單摘冠，贏得個人近兩年首座WTA巡迴賽冠軍、生涯第17冠，也是她當媽媽之後的第一座冠軍。

史維托琳娜在史特拉斯堡網球賽女單決賽以6比2、6比3擊退俄羅斯女將布林可娃（Anna Blinkova），為人母的她賽後致詞時宣布自己這次比賽獎金會捐給烏克蘭的孩子們，希望幫助一些家庭可以走出俄羅斯軍事入侵烏克蘭的艱難時刻。

史維托琳娜和法國男網好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）在去年3月完婚，10月迎接寶寶出生，今年4月史維托琳娜回到賽場，過去世界排名曾居居第3的史維托琳娜，目前世界排名掉到508，是自從2009年比利時名將克萊絲特絲（Kim Clijsters）贏得美網女單桂冠後，在WTA巡迴賽奪冠的最低排名選手。

接下來史維托琳娜會繼續挑戰年度第二場四大賽法網，期待也能有好成績。