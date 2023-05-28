國際生命線台灣總會28日新卸任總會長交接典禮，新上任的總會長陳宗聖，希望擴大培訓和招募工作，讓更多需要幫助的人獲得支持與關懷，民眾黨主席柯文哲等人到場祝賀。

柯文哲在生命線總會長交接典禮時致意，他說，人的一生除了要身體健康，心理健康也很重要，人在最困苦的時候，都很需要幫忙跟安慰，他很感謝生命線裡面有一大批志工願意服務、奉獻，謝謝他們持續為社會付出

根據生命線總會的統計資料，去年度全台生命線協會的2555位協談志工和52條協談專線共為18萬3338人次提供了協談服務。而撥打生命線1995專線的人次遠高於此數字，根據資訊系統統計，去年度全台撥入1995生命線的總來電數為70萬5881通。

生命線總會表示，為因應日益增加的服務需求，生命線總會充分運用資訊溢線轉接功能解決了志工老師不足的困境。在這個過程中，共有21萬4216通的來電透過溢線轉接流程分流到其他協會，其中有3萬5994通成功被接聽，並提供了相應的協談服務。

生命線總會指出，特別是針對青少年族群的自殺議題，為更切合服務者需求的模式開發生命線文字協談服務。透過社交媒體等新媒體平台，生命線總會提供更多元化的服務，以達到更有效的自殺防治。文字協談服務以線上形式進行，提供更多彈性且符合青少年生活樣態的陪伴與情緒支持。面對有限的人力，他們不僅提供電話協談，更透過文字的支持與陪伴幫助求助者度過難關。

生命線總會將持續加強志工老師在青少年自殺防治的專業知識，並建立了線上督導機制和定期的在職課程，以提升協談服務的品質與效能。同時，為了更貼近年輕族群並加強與他們的溝通，生命線總會積極擴大招募青少年志工，以創建一個能夠理解青少年心理健康困境並獲得他們信任的求助管道。

新上任的總會長陳宗聖，從事環境工程協助產業發展及環境保護的工作33年，在工作之餘致力於學習與社會公益服務超過30年，他落實終身學習及社會企業的精神不遺餘力，曾任國立聯合大學校友總會總會長、聯大傑出校友協會理事長，協助教育發展也取得聯大材料化學博士學位。

他秉持著「學習、分享，創造被利用的價值」的精神理念，投入多項公益事業並擔任領導人，為社會奉獻心力，捐血38年無間斷，456袋血助人無數，於民國100年榮獲內政部全國好人好事代表－八德獎殊榮。

陳宗聖說，他上任前即非常關心日益嚴重的青少年心理健康問題，致力開創多元服務管道，將生命線的傾聽與陪伴傳遞給需要的民眾。生命線不僅以電話提供協談服務，自去年開始也提供線上文字協談服務。現在，只要加入生命線台灣總會的官方臉書或LINE帳號，即可進入『謝謝你跟我說』- 青少年心理健康網路支持平台。由生命線文字協談志工老師以溫暖的文字與您對談。

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