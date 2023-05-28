佛光山惠中寺2023年未來與希望系列講座，主題為「厚道」，5月27日邀請佛光山寺住持心保和尚主講「佛教故事的啟發」，惠中寺官方YouTube頻道、FB、ZOOM會議室同步現場LIVE直播，現場及網路觸及人數共9229人。

佛光山惠中寺2023年未來與希望系列講座，佛光山宗長心保和尚主講佛教故事的啟發，中區總住持覺居法師致贈紀念USB合影。(圖／惠中寺提供)

心保和尚引述六祖壇經慧能大師公案，風動幡動仁者心動的故事，他說，心在日常生活中經常起起伏伏，起伏就有了生滅、煩惱、對待、痛苦，這是世間；心不被外界影響，可以解脫自在，是出世間。《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影。」昨日事歷歷在目又真實，到了今日，昨日事如同夢幻泡影，世間一切是無常、幻化、無我、非我所，在人間透過佛法智慧可以解脫自在。

心保和尚提到，慧可禪師對菩提達摩說：「我的心不安寧，請幫我安心。」達摩說：「把心拿來，我替你安。」慧可沈默了好久說：「覓心了不可得」六祖慧能也說本來無一物。心保和尚說，心有但拿不出來，有是生滅相續，不可得是生滅相續有但卻是幻化，幻化的相續就是夢幻泡影。

佛光山惠中寺2023年未來與希望系列講座，均頭國際教育機構執行長羅宇庠向佛光山宗長心保和尚獻花。(圖／惠中寺提供)

佛陀降生、修行、成道、說法都在人間，佛陀做了最好的示範，透過修行可以成佛，大師說：「我是佛」，《金剛經》說發阿耨多羅三藐三菩提心，佛教發心是發阿耨多羅三藐三菩提心，發成佛的心。成佛由凡夫成為聖賢，煩惱變為解脫自在。佛陀說，報恩方式是早日成佛，父母在那，如何報？成佛有無量的智慧及無量的慈悲，佛陀在世間教化廣度人天，佛陀知道因緣、方法、煩惱在那裡、知道與誰有緣。

《六祖壇經》云：「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛」心本清淨而不執著，他表示，有次星雲大師拿一支拐杖，問大家這是什麼，大家說是拐杖，但大師說這是木頭，要讓大家回歸父母未生前的本來面目是什麼？香嚴智閑禪師參學師兄靈佑禪師，靈佑對他說：「聽說你一向博學多聞，現在我問你──父母未生我之前的本來面目是什麼？」有一天，智閑禪師在田裡除草，忽然悟道了。楞嚴經「銷我億劫顛倒想」一旦沒有見到真理，生活在顛倒妄想裏。

滿滿的信眾專注聆聽佛光山宗長心保和尚主講佛教故事的啟發。(圖／惠中寺提供)

經通三藏比丘和證阿羅漢果比丘的故事，證悟是知行合一解行並重，修行重點滅除貪瞋痴，貪瞋痴滅掉就不再輪迴。經通三藏的比丘生起「我慢」慢心的煩惱，雖然熟悉三藏但卻是不知奉行，而證阿羅漢果的比丘，精進修行克服貪瞋痴。佛經記載，五百位仙人在天空中飛行，忽然聽到空中傳來天女演奏美妙的樂音，因為貪瞋痴的心未斷，失去了神通，一一墜地，說明即使有神通還是抵不過業力(貪瞋痴)。

宋．無門慧開禪師「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」擁有很多就是快樂嗎？擁有很多是負擔，只要放得下，處處是淨土，悟到夢幻泡影及空性，才能真正放下。透過佛陀故事，心保和尚於最後說，佛法可證性，對自己要有信心，有信心成佛，大家精進努力可以與佛平等，「心、佛、眾生」三無差別。