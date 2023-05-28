氣象粉專分析未來一周雨量分布，受瑪娃颱風影響，宜蘭雨量最可觀。（圖／翻攝臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

中颱瑪娃今（28）日14時的中心位置位在台灣東南方海面，以每小時15公里速度，向西北西進行，周二（30日）將北轉，雖然不會登陸，但外圍環流將帶來不少雨量，氣象粉專指出，受瑪娃颱風影響，未來一周宜蘭降雨最為明顯，水情吃緊的南部恐難解渴。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，以歐洲模式分析未來10天的雨區分布，瑪娃颱風周四（1日）前位在台灣東南方，主要降雨區域包括「宜蘭、基隆北海岸、台北東側及花東地區」，其中宜蘭連日雨量將會相當可觀。

周五（2日）至下周日（4日），瑪娃越過花蓮以東，逐漸往北北東駛離，主要降雨區域會變成「北部山區」，中部山區雖然有機會但雨量不會太多，至於宜蘭僅受外圍環流影響，雨勢將會緩和許多。

粉專指出，瑪娃颱風在不同位置，天氣狀況、降雨空間分布就會有所不同，但就目前模式分析結果，「南部降雨要跟瑪娃無緣了」，也難引入西南氣流，只能期待午後雷陣雨多下一點。