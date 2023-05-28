土城卡拉OK今下午發生火警。（民眾提供）
土城卡拉OK今下午發生火警。（民眾提供）

新北市土城區立仁街某卡拉OK今（28）日下午4時40分許發生火警，新北市消防局立即派遣鄰近分隊前往救援，現場1名女子及時逃生，意識清楚並未受傷，火勢迅速被撲滅，但因傳出還有1人受困屋內，故消防人員持續在屋內搜索，經來回搜尋3次，確認無人受困。

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