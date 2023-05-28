新北土城「卡啦OK音樂坊」竄火煙 消防搜3次幸無受困民眾 17:222023/05/28 中時新聞網 李啟箖 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北土城卡啦OK音樂坊突竄火煙，傳4民眾受困待援中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土城卡拉OK今下午發生火警。（民眾提供） 新北市土城區立仁街某卡拉OK今（28）日下午4時40分許發生火警，新北市消防局立即派遣鄰近分隊前往救援，現場1名女子及時逃生，意識清楚並未受傷，火勢迅速被撲滅，但因傳出還有1人受困屋內，故消防人員持續在屋內搜索，經來回搜尋3次，確認無人受困。 第一次網約出事！宜蘭「情人灣」遭浪捲走 竟是13歲少女 奶奶一過世爭遺產「拔金戒指」 大嫂日作惡夢：祂在床尾瞪著 得罪方丈還想逃！奧迪休旅遭擦撞「爆氣回擊」 它險翻出高架橋 #音樂坊 #火煙 #卡啦OK #突竄 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 老翁意識模糊倒臥鐵軌旁 火車、救護車接力救援 12:032023/05/28 社會 咖啡市集吸人潮 基隆市區大塞車 市府：民眾可多用西岸停車場 13:252023/05/28 生活 Karencici罕見同台音樂人男友 甜蜜互動放閃全場 15:072023/05/28 娛樂 中市環保局推「山城區機動班」 遭民眾質疑人力調派不公 17:132023/05/28 生活 遭控與im.B案主嫌熟識 林佳龍反擊：不排除採法律行動 14:132023/05/28 政治 挖呀挖老師「溫柔甜唱新歌」 再引粉暴動：想回幼兒園了 12:072023/05/28 娛樂 美國德州總檢察長涉濫權 遭州眾議院彈劾 13:312023/05/28 國際 技職國際化 莊敬音樂科學生錄取柏克萊及泰國音樂學院 12:292023/05/28 生活 民眾黨爆內訌傳台南黨部主委請辭 柯文哲反應曝光 15:252023/05/28 政治 睽違18年 舞鈴劇場二度登國家戲劇院 07:372023/05/28 生活 《金融股》遠東銀攻學生族群 Bankee推音樂理財法 09:472023/05/28 財經 傳政府欲拆清真寺 雲南伊斯蘭教徒與警爆衝突 12:242023/05/28 兩岸 永康警取締酒駕 多虧這小物民眾遭攔查還笑著道謝 11:022023/05/28 社會 民進黨徵召他惹基層反彈 李正皓：過去光譜不同 12:342023/05/28 政治 丁國琳因「邢速蘭」爆紅卻留遺憾 「對自己夠狠」造就經典肖查某 06:482023/05/28 娛樂 國民黨嘉市立委民調出爐 資深議員張秀華出線 12:232023/05/28 政治 2024總統大選賴清德要緊張了？街訪深綠區民眾 結局出乎意料 12:092023/05/28 政治 北市「假」消防通道未列管 議員：開罰違停陷民眾於不義 16:322023/05/28 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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