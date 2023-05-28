新北市八里區公所於今（28）日舉辦抓周親子活動，共計25對親子家庭一同齊聚歡樂，現場佈置依循古禮規畫，透過各式抓周活動儀式，讓每一位參加的小孩都能獲得滿滿的祝福，現場也有針對較大的孩童設置遊戲區、繪畫區、故事區及胖卡車，期待給孩子們的一歲生日留下美好回憶。

為幫寶寶慶祝第一個生日，八里區公所一開始安排小朋友最喜歡的帶動跳及氣球表演，並為每一位參加寶寶準備一套別具特色的虎服虎帽，象徵為小孩招來福氣，趨吉避凶，之後透過各式祝福關卡，如裝飾有雞腿、芹菜、蔥、蘋果、米餅、花生等祝福吉祥物的聰明門、踩紅龜粿、敲智慧鑼等，給予小孩象徵寶寶平安健康的各式不同祝福。

最後重頭戲的抓周儀式，寶寶一舉一動吸引全場目光，一旁的爸爸媽媽用力搖鈴吸引寶貝，第一個抓周的寶寶拿起包子，爸媽笑說以後寶貝一定是個美食家可以開餐廳當老闆，也有寶寶一把抓起算盤，小小年紀就嶄露出理財管理大師的氣魄，還有寶寶拿起聽診器又接著拿到元寶，家人笑說，未來可能是當時下超夯的醫美醫師。

每個小孩抓到的物品截然不同，另外還有印章、放大鏡、寶劍、鑰匙等等，代表不同的職業象徵，等同幫寶寶做另類的性向測驗，最後並贈予每一對親子一份專屬證書，為今天活動留下美好難忘的回憶。

八里區長林俊宏表示，市府近年來積極投入交通建設，帶動八里地區的產業發展及提高生活的交通便利性，進而讓居住人口逐年成長，但受少子化影響，近2年幼兒出生率較以往低，而2022年自然出生性別比為0.9925，女略多於男，可見國人重男輕女的觀念變淡。

林俊宏指出，期待透過抓周親子活動辦理，帶給年輕家長更多親子互動機會，提倡養兒育女一起來，用實際行動支持家庭照顧並增進親子關係，也期待家長們翻轉對性別的期待，讓每一位小孩都能適性發展，尊重並支持小孩未來的選擇，當小孩堅強的後盾。