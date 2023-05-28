曾被日媒譽為「超美人主播」的卓君澤與「棒棒堂」男星威廉愛情長跑多年，去年4月宣布結婚喜訊，兩人也大方承認正在積極做人；今年初卓君澤與威廉到馬爾地夫度假，日前驚喜證實卓君澤懷孕4個月消息，今（28）日更舉辦寶寶性別派對，公開肚子裡的胎兒是個「男寶寶」，獲得各界祝福。

威廉今（28）日在IG分享替寶寶「百香果」特別舉辦的性別派對畫面，照片中他與卓君澤一起拿著一個「BOY」的牌子，揭曉卓君澤肚子裡的胎兒是男生；雖然寶寶的小名叫做「百香果」，但威廉表示他也會叫他「海豹」，比較堅強勇敢的意思，還期許他將來是王建民或林書豪的接班人。

不過，威廉表現出自己的喜悅後，也不忘感謝辛苦的卓君澤，自知身為父親在愛妻懷孕期間只能在旁邊加油，溫馨喊話「單純的希望母子一切平安健康」。文章底下湧入大票藝人好友留言祝賀，還有粉絲們也都替他們感到高興，「太恭喜了」、「接下來會有許多意想不到的甜蜜負擔」、「百香果aka海豹要像爸爸一樣高壯帥氣，像媽媽一樣聰明優秀啊」。

威廉18日才公開卓君澤懷孕4個月的好消息，兩人在今年過年到馬爾地夫度蜜月，沒想到成功做人喜迎蜜月寶寶；而寶寶小名叫做百香果的原因，是卓君澤很喜歡吃百香果的關係。