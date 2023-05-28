出身與美國的男星吳彥祖，年輕時憑藉著精湛演技以及帥氣有型的外貌，出演多部知名作品，成為香港人氣男神之一。近年來，他與混血模特兒Lisa S.結婚後定居美國，並將事業重心放在好萊塢，而近期適逢愛妻Lisa S.的45歲生日，吳彥祖也在社群上曬出甜蜜合照大放閃光彈。

吳彥祖自2010年與交往長達8年的女友Lisa S.結婚後，育有1女，婚後生活十分幸福，不僅結婚週年紀念日會在社群上曬出閃照，並甜蜜附上一段「愛的告白」，閃瞎一眾網友的眼睛。近日老婆Lisa S.喜迎45歲生日，吳彥祖也相當配合的再度丟下一顆閃光彈。

吳彥祖昨(27)日，在社群上曬出一張親吻愛妻臉頰的美照，透露該張照片的拍攝時間是他幫妻子過的第一個生日，並甜蜜寫下兩人間的緣分，「我帶她去了漢堡王，更神奇的是，她之後又在我身邊待了21年，生日快樂親愛的。」而照片中可見到Lisa S.露齒甜笑，享受著被吳彥祖嘟嘴親吻的過程，滿滿的甜蜜藏都藏不住。

貼文PO出後，在微博上讓網友嗨翻，不少人紛紛感嘆著「好男人都是別人的」，留言：「好男人果然不流通」、「難道不是因為你又帥又專一嗎？終於看到正常男人了，真不容易」、「So Sweet！！！」、「這個女孩多麼的幸運，和多麼的有實力可以拿下男神。」