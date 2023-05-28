大陸國家文物局近日公布通知稱，當局研究修訂了1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單，取代2001年、2013年頒布的《1949年後已故著名書畫家作品限制出境的鑑定標準》，限制年代提前至民國成立以後，包括于右任、張大千等41位著名書畫大師的作品將一律不得出境。

香港星島網報導，大陸國家文物局網站26日公布《關於頒布1911年後已故書畫等8類作品限制出境名家名單的通知》列明，為加強文物保護工作，防止近現代珍貴文物流失，完善文物出境審核標準體系，根據相關規定，當局研究修訂了1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單，研究制定1911年後已故陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等7類作品限制出境名家名單。

大陸國家文物局對各省分文物局（文化和旅遊廳局）和各國家文物進出境審核管理處表示，請根據《文物出境審核標準》確定的原則和禁限，在文物進出境審核管理工作中參照執行。2001年頒布的《1949年後已故著名書畫家作品限制出境的鑑定標準》、《1795年至1949年間著名書畫家作品限制出境的鑑定標準》，和2013年頒布的《1949年後已故著名書畫家作品限制出境鑑定標準（第二批）》，自本通知發布之日起廢止。

報導指出，通知附件一是《1911年後已故書畫類作品限制出境名家名單》。其中，作品一律不准出境者41人，代表作不准出境者158人。于右任、豐子愷、劉海粟、齊白石、關山月、李可染、李叔同、吳昌碩、吳冠中、張大千、陳逸飛、林風眠、徐悲鴻、郭沫若、黃賓虹、傅抱石等知名藝術家的書畫作品將一律不得出境。

報導稱，其他幾份名單分別是《1911年後已故陶瓷類作品限制出境名家名單》、《1911年後已故雕塑類作品限制出境名家名單》、《1911年後已故扇子類作品限制出境名家名單》、《1911年後已故織繡類作品限制出境名家名單》、《1911年後已故璽印類作品限制出境名家名單》、《1911年後已故煙壺類作品限制出境名家名單》、《1911年後已故漆器類作品限制出境名家、漆器類作品限制出境名作坊名單》。