目前位於鵝鑾鼻東南東方海面的中颱瑪娃，正朝西北西方前進中，不過對台灣天氣仍無影響。氣象局長鄭明典分析，雖然瑪娃颱風雲系很大、很完整，不過颱風眼已經變得模糊，預計今日入夜後北轉，份量才會逐漸增大。

鄭明典指出，雖然瑪娃的雲系很大、很完整，但是颱風眼變模糊了，所以在最新颱風消息中已經調整為「中度上限」，暴風半徑也略為縮小。鄭明典強調，最近幾小時瑪娃移動速度趨緩，「預期入夜後往北份量才會逐漸增大」，所以在考慮颱風警報發佈時間上還多了些觀察時間。

氣象局分析瑪娃未來路徑。（翻攝自氣象局）

鄭明典提到，這兩天因為氣流下沉運動使大氣變乾，水氣被瑪娃吹走或吸走，所以都是好天氣。對此，許多網友紛紛回應，「希望北轉後能幫中南部吸一點西南氣流，尤其曾文水庫的集水區啊…」、「颱風刮過去的時候海裡魚魚會被捲起來在天空飛嗎？」、「看這雲系，帶來的雨量預估越來越不樂觀」。

根據氣象局，瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方海面，正以每小時15公里速度向西北西進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里；氣象局預測，未來瑪娃會一路往北移動，周三起至周五（31日至6月2日），都會在台灣東方，最接近台灣的時間點則是周四（6月1日）。