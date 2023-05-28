為了推廣健康知識，新北市教育局和衛生局聯手開辦「健康小學堂」活動，今年迎來10周年，市府後續將電競遊戲結合健康知識，推出全新改版遊戲「新北電競王 超時空偵探Online」，初賽吸引296支國小隊伍報名，歷經2個月挑戰，有20支隊伍晉級，今在新北電競基地展開決賽，爭奪冠軍。

新北衛生局長陳潤秋表示，為了擴大宣導健康知識，市府突破疫情及地域的限制，將2013年開辦的健康小學堂知識搶答活動，轉型為「新北電競王」，透過線上遊戲的方式，讓活動走出校園，學生只要登入親師生平台即可挑戰，挑戰人數也從千人擴大為萬人，每年都有破萬師生會員參與。

衛生局指出，新北電競王遊戲結合14大主題、超過7000題的健康小常識，將健康知識融於日常生活，達到寓教於樂的效果，更獲得教育部、台中市、台南市等政府單位肯定，由新北市授權題庫，辦理相關競賽，帶領全國走向健康城市。

新北衛生局健康管理科陳欣蓉科長說，新北健康識能競賽迎接10周年，成為全國最具代表性的校園競賽，今年決賽戰況激烈，最終由七星分區三合國小（佩佩豬之怒）勇奪冠軍；第2至第5名則依序分別由三鶯分區鶯歌國小（盛夏巴斯光年）、三鶯分區鶯歌國小（2023星CLSG）、三重分區修德國小（修德藝才好棒棒）及文山分區中正國小（608）拿下。