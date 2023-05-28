王瞳出席「2023國際茶道節」，和竹山鎮長陳東睦一起直播開箱。（民視提供）

王瞳出席「2023國際茶道節」，和竹山鎮長陳東睦一起品茶。（民視提供）

王瞳27日出席在南投縣竹山鎮「2023國際茶道節」活動，和竹山鎮長陳東睦一起直播開箱，從活動介紹到DIY體驗品茶，把會場所有攤位逛好逛滿，推廣茶文化、行銷台灣好茶。王瞳表示，以前對喝茶的記憶就是「團圓」，因從小在阿公家喝茶時，大家都會坐成一個圓 ，然後親戚朋友都回來了，也會端不同的點心，可以配著茶享用，她也因此養成喝茶習慣！

王瞳平常忙拍8點檔《市井豪門》，這次趁拍戲空檔走訪南投，大讚台灣風景實在太美了。她一現身「2023國際茶道節」，就被民眾包圍，合影要求不斷，但觀眾也會保護著她，提醒她好好走，讓她覺得很感動。

王瞳說光看泡茶的過程就是一門藝術，而且香氣十足，她笑說「看到熱水沖泡，茶葉舒展開來，好療癒喔！」，加上茶道的學問其實是很深的，包括喝茶到點心的搭配，有很多小細節，也有很多生活美學在裡面，很開心一起來學習。

王瞳表示印象深刻的是，有一種茶葉竟然可以同時變兩種茶，太驚艷了，覺得台灣的茶葉，很值得被國際看見，覺得這次能親自走一趟，深度體驗台灣茶道文化真好，她也自掏腰包買了許多好茶回劇組分享。