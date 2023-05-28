即將進入6月份，與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯分析，6月份吠陀獅子跟水瓶在事業上的優異表現能獲得長官及客戶的重視，也能拓展人脈和社交圈；感情方面，吠陀天蠍的桃花運極佳，尤其是有伴侶的人，彼此之間的溝通更加順暢。至於吠陀牡羊、雙子在財運方面則更加活躍，可望做出明智的投資決策；健康方面，吠陀處女要注意血光之災或舊疾復發等問題。

李靜唯提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人會跟自己的西洋星座重疊，其餘八成的人，吠陀星座會落在西洋星座的前一個星座，可以透過出生日期簡單區分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

吠陀占星星座對照表。（中時新聞網）

【6月事業運分析】

▍吠陀獅子座：吉

吠陀獅子在事業上將會有更多機會展示自己的才華和專業，並受到長官或客戶的重視，這也會促使你更加積極地追求自己未來的職涯目標，並擴展自己的人脈和社交圈。

▍吠陀水瓶座：吉

吠陀水瓶在職場上將會更加積極主動有創意，你會開始思考一些新的思維模式，並嘗試一些提高工作效率和品質的新方法。同時也可能會主動接手一些新的項目，勇於挑戰自己的極限，讓自己在工作中獲得更大的成就感。

▍吠陀天秤座：吉

在金星與火星雙重影響下，吠陀天秤將會面臨事業上的挑戰和壓力，需要付出比以往更多的精力和時間，建議保持耐心去面對。同時金星和火星也意味著你將會儲備更多的創造力和行動力來成就自己。

▍吠陀雙魚座：凶

吠陀雙魚在工作和學業方面將感受到明顯的挫折感和壓力，有可能是長官交辦的問題無法立即解決。此外，你也需要面對一些頗為棘手的人際關係，不過這剛好也是一個不錯的時機，可以幫助你沉澱下來好好反思自己。

【6月感情運分析】

▍吠陀天蠍座：吉

這將是一個激情洋溢的月份，有伴侶的人在這段關係中，過去經歷的高峰和低谷，都將成為讓你們情感更加水乳交融的養分！天蠍在這個月與伴侶之間的溝通更加順暢，無話不談且無樂不歡，可以共同參加一些朋友聚會或是出外旅遊。

▍吠陀金牛座：吉

吠陀金牛開始關注與伴侶之間的溝通和交流，也願意主動與伴侶分享自己的想法和感受。此外，你也可能會花更多時間來思考跟感情有關的議題，例如這段關係未來將如何發展等，而不再是一味埋首於工作之中。

▍吠陀摩羯座：吉

這個月你需要花更多的時間和精力來維護彼此的關係，金星會讓你更加注重愛情的細節和浪漫，而火星的能量則會讓你積極地表達愛意。例如計劃一次浪漫的約會，或是送給伴侶一份特別的禮物。不過還是要注意不要因為太過在乎而弄巧成拙。

▍吠陀巨蟹座：吉

單身巨蟹這個月有可能遇到心儀的對象，但也要注意不要因為太過投入而失去理性，建議在追求愛情的同時，也要保持人格獨立和自我實現的能力。已經有伴侶的巨蟹則需要付出更多的努力和熱情來維持彼此之間日益平淡的關係。

【6月財運分析】

▍吠陀牡羊座：吉

這個月吠陀牡羊的財富關係將會十分活躍，有可能表現在各種形式的財務交易及人際關係中，例如投資、貸款、理財、社群媒體等。牡羊在金錢領域中將會感到更有自信和勇氣，不過要注意的是，投資理財還是要保持審慎樂觀的心態，並確保自己具有充足的準備和資訊。

▍吠陀雙子座：吉

在金星火星同時影響下，吠陀雙子將會更加積極追求自己的財富目標，對金錢也會變得更加敏銳，有助於做出明智的投資決策。不過金星火星的組合也可能會使雙子座過於樂觀，因此太過冒險和投機的方式還是要謹慎評估。

▍吠陀射手座：凶

吠陀射手這個月財運偏弱，一不小心就會冒出許多意外開銷，雖然可能會帶給你一些短暫的快感，但也會讓你得不償失！建議射手座在金錢上還是要保持理性和節制，不要過度花費和揮霍，同時也要注意因為財務或借貸關係而產生的口舌是非。

【6月健康運分析】

▍吠陀處女座：凶

吠陀處女這個月必須提醒自己盡量保持規律的生活和飲食，特別要注意因為意外的血光傷害，或是舊疾復發，譬如小腿、脊椎、腦神經等疾病，以及腸胃消化系統的問題。