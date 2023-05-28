富邦悍將傳奇球星結束「本土羅力」1日限定後，28日擔任開球嘉賓，連2天都為比賽投出第1球，賽前球團先為他舉行背號紀念展示裝置揭幕儀式，在開球前他也先用招牌「哩賀」向現場球迷打招呼。

去年季中羅力拋出引退震撼彈後，球團為他舉行引退賽及隆重的引退儀式，並退休他的39號背號，今天將他的背號裝置永久高掛在新莊棒球場本壘後方看台上。

「很感謝也很感恩，能夠讓球團、球迷都認同我。」羅力表示，若是回顧到11年前，當時的自己只想要在搭上飛機，來到台灣後的這2周表現好，讓自己能夠在「831洋將大限」後還能續留，「當時的我絕對沒想到能獲此殊榮，這太瘋狂了。」

今天球團安排林哲瑄擔任接球捕手，開球儀式後兩人也互相擁抱，蘿莉說：「他先跟我說聲恭喜，我跟他的情誼從2015年開始建立起來，這段時間我們也都會彼此關心，也會關心家人。」

連2天都為球賽投出第1球，但羅力卻說開球比真正比賽投球更緊張，「剛上去前我都沒熱身，擔心會不會失手打到後面的人，跟投球比起來，開球是更緊張。」

富邦悍將球團為羅力舉行背號紀念展示裝置揭幕儀式。（鄭任南攝）

富邦悍將傳奇洋投羅力賽前擔任開球嘉賓。（鄭任南攝）