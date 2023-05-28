宜蘭縣南方澳內埤海灘「情人灣」今（28日）上午8時30分許，驚傳1對男女遭浪捲走，25歲張姓男子自行游上岸，另名柳姓女孩於海面上載浮載沉，離岸邊約60至70公尺時已看不到人，經查柳女竟然僅13歲未成年，消防人員及海巡署出動大型船艇下海搜救中；柳的外婆痛哭，「快回來啦！阿嬤在找妳！」場面讓人鼻酸。

據了解，該對男女都是宜蘭人，透過交友軟體於23日剛認識一周的網友，今清晨相約至海灘踏浪，卻不顧瑪娃颱風即將來襲，不慎遭長浪捲走，男子自行游上岸，當下臉色驚慌已說不出話來，他緩緩道來，今是第一次約出來碰面，於沙灘漫步時，看到長浪還有一段距離，瞬間2人就被捲進海裡，很擔心找不到柳女。

柳女從小與78歲的外婆住在一起，外婆獲報後到派出所還淡定的說，外孫女什麼事都會跟她分享，昨晚有提到今天會跟5個同學去蘇澳玩，早上清晨準備出門去菜市場做生意時，還有摸摸外孫女的頭。稍晚外婆一到事發地點，情緒潰堤放聲痛哭說，「妳快回來啦！阿嬤找妳啦！阿嬤在等妳啦！妳有沒有聽到？」

宜蘭縣消防局獲報後，即派遣南方澳分隊、特搜大隊、第二大隊及蘇澳分隊前往搜救，因風浪太大無法使用救生艇下水作業，正以空拍機擴大搜尋，亦請海巡派遣5車11員及出動3508大型船艇於案發海域搜救中。另家屬做筆錄後雖還未提出告訴，但張男因涉及略誘罪部分，因該最為公訴罪，分局將函送宜蘭地檢署偵辦。