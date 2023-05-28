台南市一對父母帶著6歲與8歲2個女兒28日上午到白河區爬大凍山，中午下山時卻在途中遇上腐蝕掉落的樹枝，枯木直接打中2名女童頭部，小女兒輕傷，大女兒一度昏迷，2人皆倒地不起，父母心急如焚報案，熱心山友接力揹負下山送醫急救，最後皆無大礙。

受傷女童的母親向警消人員回憶事發經過，心中仍餘悸猶存，她敘述與丈夫趁假日早上帶小孩登山健行，過了中午已登頂下山，行經第1涼亭與第2涼亭之間步道時，突然聽見上空巨響，一根大枯木從天而降。

當時2個女兒走在夫妻中間，木頭正中2女頭部，因事發突然，根本沒時間閃避，2女童都倒地哀嚎。

6歲的小女兒傷勢較輕，除了眼睛腫脹，流鼻血頭暈，整體意識清楚，8歲大女兒傷勢較重，嘴角有傷、現場一度意識模糊，但仍有呼吸心跳。

夫妻倆除了報案請救護人員趕上山外，有熱心山友接力揹負2名女童，半跑半走快速下山，在途中由救護人員接手，送往柳營奇美醫院救治，最後2女童幸皆無生命危險，不過大人已嚇得六神無主。

台南市消防局第1大隊長陳博文表示，夏季選擇登山避暑的遊客增多，民眾在下雨過後登山，應注意山區土石鬆軟、枯木含水重，有容易掉落的危險，減少山難意外發生。