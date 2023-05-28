「如果您曾經幻想擁有一座歷史悠久的燈塔，現在可能是時候了。」根據《華盛頓郵報》報導，隨著全球定位系統（GPS）等定位科技的逐漸發展，燈塔作為指引船隻方向的功能也逐漸被取代。因此，美國政府決定拍賣掉10座古老燈塔，買家可以是普通民眾或政府機構團體。

美國總務署（GSA）26日發布聲明表示，將有4座燈塔開放民眾競標，另6座將賣給願意維護這些燈塔的聯邦政府機構、州或地方政府、非營利組織或教育機構。

可供拍賣的燈塔是康涅狄格州費爾菲爾德的彭菲爾德礁燈塔（the Penfield Reef Lighthouse）、 紐約的斯特拉特福淺灘燈塔（Stratford Shoal Light）、俄亥俄州克利夫蘭港西碼頭燈塔（Cleveland Harbor West Pierhead Light）和密西根州的基威諾水道下入口燈塔（Keweenaw Waterway Lower Entrance Light）。

美國《國家歷史燈塔保護法》規定，燈塔可以免費轉讓給政府機構、非營利組織和教育團體，但購買燈塔必須擁有維護燈塔的資金，並且必須「在合理的時間和在合理的條件下」。

這些燈塔充滿歷史色彩，有些已有幾百年歷史，甚至還傳聞鬧鬼。該報導援引「燈塔之友」（Lighthouse Friends）網站資料指出，其中位於康乃狄克州費菲爾（Fairfield）的彭菲爾德礁燈塔傳聞鬧鬼，該網站還詳盡地列出了美國和加拿大鬧鬼的燈塔清單。

據聞，1916年負責看守彭菲爾德礁燈塔的喬丹（Frederick A. Jordan）在試圖划船上岸與家人共度聖誕假期時，不慎翻船命喪海中。一名網友艾登（Rudolph Iten）在「燈塔之友」網站的一篇文章中指出，在喬丹死後，當地便開始傳出喬丹鬼魂多次出現的傳聞。他也說，他曾目睹一個幽靈從喬丹以前住的房間出來，他甚至還找到了被人從架子上取下的航海日誌，翻開的那頁正記載了喬丹的死亡事件。

另一座充滿歷史色彩的普利茅斯燈塔（PlymouthLighthouse）原屬於托馬斯（John Thomas）。他在美國獨立戰爭期間加入大陸軍（Continental Army），於1776年服役期間死於天花後，其妻漢娜接手了工作，並成為美國首位燈塔女看守人。