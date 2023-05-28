傳承父親助人精神！醫師洪煙添捐贈嘉義縣消防局全新救護車，今由嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海參與見證。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

傳承父親助人精神！醫師洪煙添捐贈嘉義縣消防局全新救護車。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

在台北市開設上允牙醫診所的醫師洪煙添，今捐贈1輛配有電動擔架床，造價310萬元的全新救護車給嘉義縣消防局，洪煙添指父親洪兩全急公好義、見義勇為，為傳承父親的精神，特別將救護車命名為「洪兩全號」，藉此紀念父親。

嘉縣消防局今下午舉辦捐車儀式，感謝洪煙添捐贈全新救護車給消防局，未來「洪兩全號」將配置在第3大隊三和消防分隊服務鄉民，嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海也參與見證儀式，感謝洪煙添醫師捐車造福縣民。

老家在新港鄉的洪煙添，從小在父親洪兩全急公好義、見義勇為的精神耳濡目染下，對於公益活動相當熱衷，從小便立志要以助人為樂，傳承父親的精神，今捐贈儀式上，洪煙添表示，有益社會的事會一直做下去，也盼全新救護車能服務更多需要救護、幫助的民眾。

翁章梁說，特別感謝洪煙添有感於救護車對於病患送醫過程的重要性及救護人員搬運病患的安全，在得知三和消防分隊救護車有汰舊及配備更新需求，就捐贈全新救護車，還配備最新電動擔架床，讓救護人員可以順利且安全的進行急救處置。

消防局表示，緊急救護在嘉義縣勤務量逐年成長，對於緊急救護資源的需求也持續增加，洪煙添醫師的善舉，不但提供地方民眾有更妥適的救護資源，也給消防局第一線的救護人員執行勤務上很大的幫助。