根據媒體報導，稱海鋒飛彈發射車曾模擬對大陸山東號航母編隊進行雄三飛彈攻擊，山東號最後被擊沉。退役少將栗正傑表示，雄三飛彈射程是400公里，但山東號不可能靠近台灣海域400公里之內。

栗正傑今(28日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他承認雄三很厲害，但打郵輪等等可以，但若是打航空母艦，雄三飛彈的射程是400公里，難道航母有可能停在台灣外海400公里這麼近的距離嗎？航母是用航機起飛來進行轟炸，連美軍都不敢靠近1000公里 ，何況山東號或是遼寧號，怎會靠近台灣海域400公里之內，這是不可能的，它可在2000公里之外發動攻擊。

栗正傑接著指出，中共若要打台灣，不需要用到航母，靠沿岸的飛彈，就足夠了。

栗正傑點出，航母在重要的部位，比如彈藥庫、油料庫這邊的鋼板，做得特別厚，所以要一發打穿，不是那麼容易。 像二戰時大和號，即使用7、8枚魚雷，以及好幾枚空射炸彈去打，都沒被立刻打沉；如今山東號用的鋼材、鋼板 ，比當初的大和號還要硬。所以他不希望這是海軍講出來的 ，他一直在維護我們國軍，但是我們國軍不要講這種外行話 。