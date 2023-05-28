個人綜合所得稅結算申報即將於5月31日截止，北區國稅局基隆分局28日表示，根據統計，目前基隆地區已有超過8成的民眾完成了結算申報。其中，採網路申報的件數也達2.6萬件以上，其中有近36％的民眾採用手機報稅。基隆國稅局提醒民眾，別忘了在5月31日前，多使用網路、手機報稅，或是利用稅額試算服務線上登錄完成申報及繳納稅款。

基隆分局表示，今年綜合所得稅網路申報試辦附件上傳服務，納稅義務人使用手機版、線上版或離線版報稅系統完成申報後，如須檢送證明文件，可選擇透過系統上傳PDF、PNG、或JPG格式之附件檔案，倘以手機拍照上傳約3至5張（檔案容量每戶上限10MB，檔案不可加密），附件張數較多者，建議掃描為PDF檔上傳，且為利日後查核需要，證明文件請自行保存7年。

另外，基隆分局也將於29日到31日中午提供收件服務，另5月31日收件時間更延長至當日晚間7時，方便有臨櫃申報需求民眾能夠及時申報。

為了方便民眾申報繳納稅款，今年手機報稅新增現金繳稅功能，若自行繳納稅額在新台幣3萬元以下，民眾可憑繳納單編號及納稅義務人身分證統一編號到4大便利商店的多媒體資訊機列印繳納單至櫃檯繳納，也可選擇列印繳款書至代收稅款金融機構或4大便利商店繳納；但自行繳納稅額超過3萬元者，則需列印繳款書至代收稅款金融機構繳納。

民眾如未收到稅額試算通知書，可先至財政部電子申報繳稅服務網（https：／／tax.nat.gov.tw）「稅額試算服務」專區查詢是否適用稅額試算服務，查詢結果為不適用者，請多加利用網路申報。若查詢結果為適用郵簡或簡訊通知適用稅額試算服務(簡訊內不含網址)者，請至該網站下載稅額試算書表電子檔案，確認內容無誤後，透過線上、電話語音、書面回復或直接繳稅完成申報。

基隆分局特別提醒，111年度所得稅結算申報只到今年5月31日止，請尚未報稅的民眾把握剩餘時間儘速完成申報。