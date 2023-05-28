俄羅斯從5月初就不斷聲稱，烏克蘭指揮官扎盧日內(Valerii Zaluzhnyi)在視察前線時遭遇俄軍轟炸而受傷，甚至死亡。不過前幾天，扎盧日內正式出現在個人影片中，駁斥俄羅斯關於他死亡的報導。

英國電訊報 (telegraph.co)報導，關於烏軍總司令扎盧日內已死的傳言，已經持續了好幾星期。克里姆林宮的評論員報導說，扎盧日內是在赫爾松地區Posad-Pokrovske 村附近的指揮所，遭到俄軍轟炸身亡。由於有時間、有地點、有人名，因此不少新聞媒體轉錄；克蘭雖然在第一時間駁斥，但是由於沒有扎盧日內本身現身的影像，因此傳聞只增不減。 比如最近幾天的版本又有修正，

聲稱札盧日內沒有死，但是轟炸造成的彈片擊中頭部，必須進行開腦手術。

The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valerii Zaluzhnyi is alive and well, despite Russian propaganda claims that he was injured. A video of him was published by Colonel Anatoliy Shtefan.



@liveukraine_media pic.twitter.com/ZRfGhozdZC — 🇺🇦 C.A. Tim Gravett 🇨🇦 🍁🇺🇸🇺🇦 (@TimGravett) May 26, 2023

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾 (Hanna Malyar) 表示，這些謠言與俄羅斯聲稱佔領巴赫穆特 (Bakhmut)有關，他們試圖擾亂烏克蘭軍心。儘管烏克蘭堅稱扎盧日內上將安全無恙，並且在這段時間與總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)進行過私下會談。但只要扎盧日內一直沒有公開露面，傳聞就不會停。

上周五，烏克蘭武裝部隊高級參謀斯特凡上校(Anatoliy Shtefan)平息了傳聞，他在個人社交媒體上，分享了札盧日內在辦公室裡的日常。斯特凡對著鏡頭說：「從五月起，我們都欣賞著俄羅斯編造各種科幻故事與所謂專家們創作的各種陰謀論。」

當鏡頭照到辦公桌前的札盧日內上將軍時，他說：「非常感謝烏克蘭各界的支持，我們將共同取得勝利。」

5月10日，札羅日內原定要與北約軍事委員舉行面對面會議，但是他通知北約將軍們「這次必須缺席。」

該委員會的主席、荷蘭海軍上將羅伯•鮑爾(Hanna Malyar)告訴與會者，他收到了扎盧日內將軍的缺席通知信，表示「由於烏克蘭戰場的事態發展，他只能不退出此次活動。」

俄羅斯媒體的說法經常偏離事實，曾經說札盧日內與澤倫斯基不合，也有說他受傷後，正在烏克蘭高級軍事醫院復健中；還有其他人聲稱，基輔期待已久的反攻因為札盧日內的受傷而取消，將軍正在塞浦路斯度假，並且他以前在海裡游泳的舊照片，來宣傳這一假新聞。