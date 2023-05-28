26歲香港女星黃紫恩（黃芷欣），是香港理工大學設計系畢業，後來她在網上獲得知名度，之後成為節目《#後生仔傾吓偈》主持人，甜美外型圈粉無數，也在不少劇集中露臉，近日驚傳她在街上暈倒時撞擊地面，導致漂亮臉蛋受傷，令粉絲們相當心疼。

黃紫恩昨日在Instagram上傳影片，敘述自己的受傷過程，身邊一同等車的人看到她暈倒後直接90度與地面接觸，臉貼在地面上，她清醒後反而立刻跑走，因為覺得很丟臉，剛好車也來了，她還和大家說：「車到了車到了，大家快點上車，我要回家」，結果被大家架上救護車，可以看到現場衛生紙上流了很多血，但她仍沒有想太嚴重，包扎完還和醫護人員開玩笑：「哇你這麼快就到，果然我平時稅沒有白繳，哥哥你真是好人，辛苦你們，現在一點都不痛啦，撞一撞覺得整個世界都清醒了，我身體很好的你不用擔心」，還問對方請問她什麼時候可以回家，醫護人員無奈提醒她要不要先照鏡子，她才發現傷勢有些嚴重。

可以看到眉頭處和鼻子上有嚴重傷勢，但因為休息日醫院沒開門診，所以她是隔天才看醫生，友人也為她約好整型醫生進行復原，她也感謝當時在路邊勸她上救護車的8位香港市民，有人立刻幫忙跑去買水，也謝謝接觸的醫護人員，貼文曝光後許多粉絲安慰：「保重身體，早日康復」、「妳也太樂觀了吧，形容的好生動」。