苗栗縣長鍾東錦頒發表揚獲獎選手。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣體育會112年理事長盃慢速壘球錦標賽，分別在頭屋後龍溪高灘地和竹南照南壘球場舉行，縣長鍾東錦28日由教育處長及體育會副理事長謝鈞拔等人陪同，到高灘地球場主持開幕式，以「強棒出擊」的態勢為賽事開球，也為球隊加油打氣。鍾東錦鼓勵民眾選擇喜愛的運動，讓自已保有健康身體和飽滿精神。

體育會慢速壘球委員會總幹事賴雲彬表示，全縣慢壘錦標賽已舉辦20多年，最盛時期曾有42多隊參賽，蔚為風氣；目前縣內壘球運動風氣仍相當興盛，今年共有24支勁旅參加，分為3組進行競賽，快樂A組與快樂B組各有6隊，清新組則有12隊。今天火傘高張高溫炎熱，大會工作人員適時在球場灑水降溫減塵。

開幕式在頭屋後龍溪高灘地球場舉行，有縣長鍾東錦、教育處副處長徐建男、體育會副理事長謝鈞拔、總幹事周仁聖及慢壘委員會副主委陳鴻文、總幹事賴雲彬等人，頂著烈日出席。大會邀請鍾東錦、周仁聖及賴雲彬3人，分別擔任打擊手、捕手和投手為錦標賽精彩開球，投、捕表現俱佳，但打擊手全神貫注緊盯飛行中的壘球，強棒出擊揮出好球，球技不俗，更贏得熱烈掌聲。

另由於快樂A組已於21日在照南國中預定地壘球場完成比賽，前4名依序為竹南教聯、中港肉羹、微楓廚具及新回春，同時選拔出打擊獎、教練獎及功勞獎等個人獎項，開幕式中也由縣長與來賓逐一頒發獎盃表揚。大會獎盃採鮮艷的球棒造型，頗為吸睛。

鍾東錦表示，在縣府團隊結合體育會及單項委員會積極推動下，縣內壘球運動蓬勃發展，適合參與的年齡層也相當普及，縣府會持續支持這項老少咸宜的運動。鍾東錦鼓勵鄉親多運動，至少選1項自己喜愛的運動項目，培養良好的運動習慣，定能像現場選手個個身體強壯、腦力發達，自然能在事業上好好打拚。

體育會副理事長謝鈞拔與慢壘委員會副主委陳鴻文等人，感謝縣長帶領的縣府團隊對壘球等體育運動的大力支持，今年苗栗縣代表隊在全中運表現優異，囊括15金6銀21銅，尤其金牌大躍進，縣長也給予選手和教練優渥的獎勵，對鼓舞士氣有莫大助益。

鍾東錦不忘提醒裁判和選手注意防曬、補充水分，才能全力以赴爭取佳績；儘管假日行程緊湊，他離開球場前，仍應球隊之邀在壘球上簽名留念後，才繼續趕赴下個行程。