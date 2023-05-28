新北人倫悲劇！ 子離世臥床病母隨之亡 2遺體「腐爛飄惡臭」 18:072023/05/28 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北樹林人倫悲劇，子離世臥床病母隨身亡，2遺體腐爛飄惡臭才被發現。（示意圖/中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區今日發現一起人倫悲劇，30多歲的男子與長期臥病在床的8旬老母一同住在光興街一處老公寓3樓，結果男子日前因故身亡，老母親因沒人照顧也隨之離世，等到被人發現時，兩人皆已死亡多時，遺體都已腐爛；詳細死亡原因仍待警方釐清。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925 張老師專線：1980 #新北市 #樹林 #死亡 #母子 #長照 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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