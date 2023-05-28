新北市樹林區今日發現一起人倫悲劇，30多歲的男子與長期臥病在床的8旬老母一同住在光興街一處老公寓3樓，結果男子日前因故身亡，老母親因沒人照顧也隨之離世，等到被人發現時，兩人皆已死亡多時，遺體都已腐爛；詳細死亡原因仍待警方釐清。

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