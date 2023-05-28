「台灣最速男」楊俊瀚今天在台灣國際田徑公開賽男子200公尺決賽，因過彎時踩線違規遭取消資格，他表示，應該是生涯第1次遇到，是個很好的經驗，未來會更加注意。

楊俊瀚今年4月至5月赴日本參賽，4場比賽共進帳1銀、2銅，狀況不錯，昨天參加在新北市板橋第一運動場舉行的台灣國際田徑公開賽，在男子100公尺預賽、決賽頂著逆風飆出10秒18，儘管無緣打破全國紀錄，仍收下1面金牌。

楊俊瀚今天在男子200公尺預賽上陣，跑出20秒92，原本以此成績，有望以第1名之姿挺進決賽，但因他在過彎時不慎踩到隔壁跑道的邊線，最終遭大會取消資格。

考量身體狀況，楊俊瀚賽後向大會辦理決賽請假手續，當時才得知因踩線違規遭取消資格，他賽後接受媒體聯訪時透露，當下有意識到，可能是因為風向問題，加上重心沒掌握好所導致。

「印象來說沒有，記憶來第1次（踩線違規）。」楊俊瀚表示，是個很好的學習經驗，未來過彎時會更加注意。

1個月內完成5場賽事，楊俊瀚認為，是還滿瘋狂的計畫，「1個月比5場，強度非常強，不管是我對自己信心和身體狀況有很大掌握，也很順利每場比賽都有好成績，沒有特別傷病問題」。

8月田徑世錦賽參賽資格，排名將參考5場比賽積分平均，楊俊瀚表示，由於其中1場比賽成績較差，原本將希望放在這次比賽，可惜成績不盡理想。

不過，楊俊瀚認為，這次在台灣田徑公開賽還是有不少收穫，他表示，有助後續在亞錦賽、亞運面對兼項時，掌握身體短時間的反應並及時調整。