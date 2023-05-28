富邦悍將傳奇洋投羅力這次回台除了象徵性啟用「羅力條款」，還多了1個暢銷作家的身分，自傳中分享他從小到大的棒球路，尤其最受關注的中職部分更是「有料」，對於決定將這些寫出來，他笑說大概只有半秒的猶豫，「這就是我人生中的一部分，對我來將就是講故事、分享人生經驗，督促自己成為更好的人。」

羅力表示，當初在決定退休後，出版社前來聯繫，詢問他出自傳的意願，後來決定答應是想留下一些故事，「或許可以告訴我的小孩，甚至是孫子輩關於我的故事，這些故事或許可以在家族中被討論、流傳，直到我被忘記的那時候。」

書中羅力從兒時寫到來台的這些年，但他坦言自己並沒有寫日記的習慣，而是這些事情都還深刻的留在他的腦海中，「這些都是我自己的故事，加上江奕昌也有問我一些問題，幫助我回想起來。」

羅力指出，自己對2016年義大犀牛奪冠印象最深，「那一年我還交了很多好朋友，像是蘭斯佛、力猛，這些故事我們都還在回味，上禮拜我們還有聯絡，彼此也都還聊到這些故事。」

而這本自傳中羅力也分享曾共事過的歷任總教練，甚至是外界較不為人知的一面，被問到是否曾猶豫過要把這些寫出來？羅力笑說自己只思考半秒就做出決定，「分享出來的東西有好有壞，但這些只是我人生中的一部分。」