女駕駛恍神撞路邊計程車 四輪朝天橫躺路中

北市環河北路28日下午近4時發生一起翻車意外，40歲林姓女子上車載有孩童，疑因恍神撞擊路邊停靠車輛，整輛車不慎側翻，四輪朝天，經救護人員到場，林女擦傷意識清醒，至於事故原因將後續調查。
62歲莊姓計程車駕駛，將車停靠在環河北路二段293號前，人在車上休息，路旁並未有紅線，突如其來的撞擊讓他嚇一跳，趕緊下車查看，驚見肇事車輛躺在路中，立刻通知救護人員。
警方到場後，初判林女肇事責任較大，兩車駕駛酒測值均為0，至於詳細事故原因，將後續調查釐清。
北市環河北路28日下午近4時發生一起翻車意外，40歲林姓女子上車載有孩童，疑因恍神撞擊路邊停靠車輛，整輛車不慎側翻，四輪朝天，經救護人員到場，林女擦傷意識清醒，至於事故原因將後續調查。
62歲莊姓計程車駕駛，將車停靠在環河北路二段293號前，人在車上休息，路旁並未有紅線，突如其來的撞擊讓他嚇一跳，趕緊下車查看，驚見肇事車輛躺在路中，立刻通知救護人員。
警方到場後，初判林女肇事責任較大，兩車駕駛酒測值均為0，至於詳細事故原因，將後續調查釐清。
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