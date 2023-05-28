1名機師遭媒體報導約炮成防疫破口，他認為是前女友爆料而提告，但法院認為無法證明，駁回告。（賴佑維攝））

1名機師因遭媒體報導指稱防疫期間約炮成破口，他認為女友爆料導致其名譽、隱私受損，對前女友提告，要求賠償100萬元。但桃園地院審理後，發現機師照片都有上馬賽克，此外一般人難以連結報導內容與機師本人，駁回告訴。

媒體報導有機師隱瞞已婚身分和女子交往，結果被發現機師同時和10多名女性上床，就連疫情嚴峻時，都疑似無視防疫規定，回台灣就到處約炮。

機師主張，他和前女友交往時，前女友在2019年9月，趁著他睡覺時，竊取他手機，並傳送不堪內容到Line群組，侵害其名譽、隱私。分手後，前女友還威脅要報復，向其索討80萬。原以為相安無事，卻遭前女友向媒體爆料。內容並非事實，卻刊出他照片、職業、任職公司、經歷等，已經侵害其名譽、隱私。

前女友否認爆料，指看了新聞後，發現新聞主角和自己有相同遭遇，以為自己就是主角。但她並沒有向媒體爆料，也不知道是誰所為。至於報導中稱機師約炮違反檢疫規定，與大眾利益有關可受公評，此外一般社會大眾也沒辦法從報導中直接知道機師真實身分。

法院認為，該報導都以「Y男」作為代號，一般人難以從中連結到機師本人。此外照片都有馬賽克處理，另親友看到新聞後，雖有詢問機師是否事件主角，但此舉也顯示與機師相熟的親友也不能確定「Y男」就是機師。請求損害賠償並無理由，應予駁回，可上訴。