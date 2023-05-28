參選2024總統大選的民進黨主席賴清德今天批評在野黨營造「票投民進黨，青年上戰場」的說法，他反問，我們要放棄我們的主權嗎？國際的做法是靠力量來取得和平，所以台灣這幾年不斷強化自己的國力，同時跟民主陣營站在一起，也就是「用備戰來達到避戰」而求得和平，而不是放棄主權來求得假和平。

賴清德今天出席台大政治系系學會與亞太青年協會合辦「2024校園總統馬拉松論壇」，與學生座談並接受提問，賴清德首先表示，今天是周日而且下個禮拜就要考期末考，對同學們仍踴躍出席，讓他很感動。

他說，古今中外不管任何時候，年輕人的理想，一直都是國家前進的動力，台灣自然沒有例外。年輕人用行動改造社會、改造國家，所以台灣今天才能夠有更好的民主、更好的自由，以及更好人權的生活方式。

賴清德舉例，台灣是亞洲第一個婚姻平權的國家，這也是年輕人花了多的功夫爭取到的，民進黨有幸能夠跟年輕朋友一起追逐夢想，也感謝年輕人的支持，讓民進黨在執政之後，找到努力打拚的方向，也找到解決方法。

他說，不管任何時候，都有一批又一批的年輕人加入民進黨，換句話說，民進黨的理想，其實是源自於年輕人的理想，年輕人的價值也是民進黨的價值，甚至年輕人對民進黨批判的力道也是民進黨改進和進步的動力。因此，年輕人的未來，其實就是民進黨最重視的。

賴清德指出，他是在1996年中國發射飛彈造成台海危機的時候，決定離開診間，用行動參與民主保護國家，因為當時前總統李登輝雖然有所謂的「18套劇本」，但社會仍然人心惶惶，當時他認為，與其在診間批判執政的國民黨的不足，不如投入政治領域貢獻自己的心力，為台灣的未來打拼。

他說，這幾年來，兩岸的情勢並沒有更緩和，反而情勢更加緊張，特別是中國變本加厲的利用文攻，也就是所謂的「九二共識、一個中國原則」，或者是武嚇，進行台海軍演、不放棄武力併吞台灣等等，但中國也很巧妙的，在台灣社會製造一個輿論氛圍，就是2024年的總統大選就是戰爭以及和平的選擇。

賴清德批評台灣的在野黨也有意無意附和這種的說法，甚至於講出「票投民進黨、青年上戰場」，但他認為，我們應該去想如何去妥善因應，「因應這個局勢才是最好的做法」。

他說，過去親中的菲律賓已經轉向跟民主陣營站在一起，並且提供軍事基地給美國布置飛彈；之前傾中的韓國也改變方向，講出北韓的問題不是南韓的問題而已，而是全世界的問題；日本首相岸田文雄也公開表示，台灣的安全問題是全世界的問題；在G7的聯合聲明裡面 也警告中國，並反對任何一方用武力或威脅方式，改變台海現狀。

在這種狀況之下，他反問，「我們真的有必要去接受中國的文攻嗎？去接受中國的九二共識、一個中國原則。放棄我們的主權嗎？」當我們放棄主權之後，我們所得到的和平是不是真的和平？

他希望大家能夠理解，國際的做法就是靠力量來取得和平，所以台灣這幾年來在蔡英文總統領導之下，不斷強化自己的國力，同時也跟民主陣營站在一起，希望民主陣營能夠發揮威懾的力量，也就是「用備戰來達到避戰」而求 得和平，而不是放棄主權來求得假和平。

賴清德強調，幾十年來台灣人其實都有一個共識，就是民主、和平跟繁榮，而且要尊重多元的價值，才不會發生校園裡對原住民的歧視、或是對不同性別認同的人的歧視。

他說，我們都很清楚和平無價，台灣沒有一個人想要戰爭，也沒有任何政黨想求戰，但是和平必須是兩岸共同的責任，我們一定要跳脫過去的舊框架、老方法來處理兩岸的問題，否則我們一旦踏出錯誤的步伐，將很難回頭，我們幾十年來所建立的不管是民主、自由、人權的生活方式，也即將不保。

他強調，只有在民主的制度下，任何人才能充分發揮他們的才能追求他們的夢想，年輕人的未來，就是國家的未來，所以民進黨政府和他本人都在思考要投資年輕人，這等於也是在投資台灣。