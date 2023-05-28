寧可信其有、不可信其無！有登山達人在節目上分享，嘉義有條竹坑溪，常發生意外，曾有村民因電魚不慎將自身電死，日後詭異的事件、意外竟層出不窮，還有村民也去電魚，自己遭電死外，去救援的5名壯漢竟然拉不起，像是被人抓住似的；甚至有民宿業者，因與朋友至該附近，竟然不慎跌倒，日後還爆瘦20公斤，離奇的狀況，也讓該民宿業者趕緊至事發現場「辦法事」！

登山達人劉川裕在《震震有詞》表示，他提到嘉義有條竹坑溪，據當地民宿業者轉述透露，早年有村民到溪邊電魚，不慎將自己電死，後來在那附近便時常發生詭異的事件，是發後某1年又有村民也因為電魚，把自己電死，隔天遭人發現趴在水面上。

後來，村長找了4到5名壯漢，不料，怎樣都無法將趴在水面的死者拉起來，感覺下面好像被人抓住，於是村長便立即下跪拜拜表示「這人已經被你帶走了，你就放他一馬」，沒想到，話一說完、拜完，人就被成功拖上岸。

劉川裕還提到，民宿業者自身也碰過奇特事件，當時因與朋友經過那附近，正準備要過橋時，竟然像是被人推了一把，民宿業者的朋友竟然跌倒全身濕透，2人嚇得趕快撤離該地區，但走來走去卻走不出去，最後在點起了火，才順利找到路回到車上。

2個月後，民宿業者接到朋友來電，並表示朋友天天高燒，整個人爆瘦20公斤，打這通電話是打算來告別的，民宿業者聽了之後，趕緊聯絡「老師」，並且得知疑似遭「煞氣煞到」，便趕緊至跌倒的橋上辦了整天法會，而友人的病況才逐漸變好。

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