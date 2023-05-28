苗栗縣頭份市1處「麻將館」掛羊頭賣狗肉，以麻將休閒為名進行賭博之實，今年3月遭人檢舉，警方獲報追查，27日下午查獲游姓負責人、林姓員工及邱姓賭客等25人，並查扣抽頭金5萬187元、賭博用具、電腦等證物，全案依公共場所賭博罪移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗縣警察頭份分局指出，該「麻將館」，以麻將休閒為名進行賭博之實，標準掛羊頭賣狗肉，出入分子複雜，毫無運動休閒氛圍。經過監控發現該麻將館以合法掩護非法暗地從事賭博行為，賭客以店家提供籌碼1比1對賭輸贏，結束後兌換回現金。

警方27日下午17時55分見時機成熟前往搜索，場查獲游姓負責人、林姓員工及邱姓賭客等25人，查扣抽頭金5萬187元、計時消費單77張、賽事積分卡146張、計時電腦主機1台、會員名冊電腦1組、監視器主機1台等多項證物。經訊問後警方將游姓負責人、林姓員工等2人依營利賭博罪、邱姓賭客等23人依公共場所賭博罪移送偵辦。

頭份警分局長林育旺表示，賭博場所為治安顧慮源頭，危害治安至鉅，警方將持續掃蕩不法行為，針對可能藏污納垢的犯罪處所，運用各式偵查手段及科技執法進行清查。