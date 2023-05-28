民眾黨立委陳琬惠再爆，曾國緯的川晟集團宜蘭營業所就設在國有台鐵土地上，呼籲行政院、監察院應盡快介入調查。（陳琬惠提供）

民眾黨立委陳琬惠先前揭露，台鐵高層包括局長張政源、副局長朱來順、資產開發中心副總經理劉睿紘2020年夏天，接連至im.B吸金主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）在宜蘭的豪宅接受招待，還爆料時任交通部長林佳龍與曾國緯稱兄道弟。她稍早再爆，曾國緯的川晟集團宜蘭營業所就設在國有台鐵土地上，呼籲行政院、監察院應盡快介入調查。

陳琬惠說，自從她揭露台鐵高層接受招待後，迄今為止台鐵一片靜默，完全不敢回應，躲在交通部長王國材的「不用查」的保護傘後。而為何台鐵不敢回應？因為他們心裡很清楚，已經東窗事發。

陳琬惠指出，從2020年開始，在立委陳歐珀的穿針引線之下，讓本業是吸金詐騙的土地開發商曾國緯，與交通部及台鐵高層搭上線，開始商討如何讓曾國緯參與台鐵的資產活化案。而其中一個明顯的例子，就是川晟建設的宜蘭營業所，在2020年年底開始設在台鐵宜蘭車站對面的台鐵土地之上。

「原來，台鐵竟然將國有地交由詐騙集團旗下的公司經營！」陳琬惠說，一個號稱成立「打詐國家隊」的政府，與詐騙集團關係如此密切，已經荒謬至極，結果竟然連國家資產都交給詐騙集團經營，簡直匪夷所思。

陳琬惠批，一邊接受招待，一邊授受國家資源，這已經不單純是「公務員服務法」的問題而已，這根本已是官商勾結。請台鐵不要再躲了，出來講清楚，到底與曾國緯有多少不法往來、多少私相授受。

陳琬惠質問行政院長陳建仁，這不必查嗎？也請問監察院院長陳菊，監察院也不必處理嗎？她要求行政院應立刻成立院級的調查小組，監察院也應該立案調查，絕對不能放任交通部與台鐵包庇自己人。