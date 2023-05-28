大陸歌手薛之謙出道多年，推出許多作品諸如〈醜八怪〉、〈你還要我怎樣〉、〈曖昧〉等耳熟能詳的熱門歌曲，此外，由於他的個性幽默風趣，也喜愛與粉絲互動，屢屢開演唱會都出現不少笑料。近日，他在大陸舉辦巡迴演唱會，豈料台下卻傳出多次「退票！」的呼喊聲，讓他不忍直呼：「太嚴格了。」

薛之謙身為大陸知名歌手，舉辦過多次巡迴演唱會，然而因他個性搞怪，也與伴舞、粉絲具有逗趣互動的默契，屢屢因演唱會上產生的笑料在社群上掀起話題，過往便曾發生過他在南京的演唱會因遇上連假返鄉人潮「差點到不了演唱會現場」，更發文透露他在列車上擠在走道旁狼狽模樣，讓他的粉絲笑翻。

而近日薛之謙在江蘇連雲港體育中心開唱，現場吸引約3萬名粉絲前來欣賞他有如CD機般的歌喉，場外也有約5萬名無法進入的歌迷待在周遭共同助陣，顯見薛之謙的人氣不俗。豈料，他因在互動環節與粉絲聊天的過程中，不慎「口誤」說錯字，讓全場大部分的歌迷齊呼：「退票！」讓他瞪大雙眼，不忍直呼：「這麼嚴格的嗎？連一個發音都不能錯？讓我好害怕。」

事實上，「高呼退票」是薛之謙與他的粉絲間的默契，只要他在互動環節中「口誤」，現場的粉絲們便會高呼「退票」來回應。不過，薛之謙本人也看似沉津在「退票」的高呼聲中，原先還屢屢發聲認為粉絲「太嚴格！害我心理壓力好大」、「太沒有人性了！我都唱兩個半多小時了！你們還退票。」多次之後卻也乾脆將退票聲浪當成背景音樂，在台上扭腰擺臀，並享受身處其中的樂趣。而相關畫面也在社群上流傳，更有粉絲將其剪輯成搞笑合輯，掀起一陣討論聲浪。