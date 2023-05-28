新竹市下屆立委選舉，在各黨相繼提名或確定有徵召人選後，已提前開打「筆戰」！民進黨市議員楊玲宜28日在臉書抨擊時代力量提名立委參選人、立委邱顯智私下拜訪林志潔並建議其退選；邱顯智則在臉書回嗆，才說有一窩民進黨政客，今天就有1位使用下流卑劣的手段，並澄清楊所指是子虛烏有。

立委邱顯智則在臉書回嗆，才說有一窩民進黨政客，今天就有1位使用下流卑劣的手段，並澄清楊所指是子虛烏有。（翻攝邱顯智臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市議員楊玲宜28日在臉書抨擊時代力量提名立委參選人、立委邱顯智私下拜訪林志潔並建議其退選。（翻攝楊玲宜臉書／陳育賢新竹傳真）

楊玲宜今天下午在臉書發文指出，昨天賴副總統宣布民進黨竹市立委將徵召竹市知名法學交大教授林志潔老師，不知道是立委邱顯智心生恐懼還是什麼原因，一方面私下派人不斷拜訪老師建議退選，另一方面卻又臉書發文，期待志潔老師參選，祝福加油，然後免不了的再次消費前市長林智堅。

楊玲宜說，「我就問，前市長林智堅至少這8年爭取超過上百億中央補助款，特別是前瞻計畫建設新竹，無論是新竹之森、步行城市、新校園運動、微笑水岸的整治等，邱顯智除了關心竹北天坑、竹縣全中運場地，對新竹市，到底實際爭取了哪些建設經費預算？」

「你說要行動吧改變新竹，我看到的只有不斷收割執政黨政績、消費前市長林智堅、佔志潔老師的便宜。真的蠻失望，來場君子之戰吧！少用下流卑劣的手段！」

而身兼民進黨新竹市黨部主委的市議員陳建名也在臉書炮轟說，為了聲量就跟國民黨、民眾黨一起消費前市長林智堅，講不贏人就來蹭林志潔。

陳建名還表示，民進黨一向提名優秀人才，團結一致爭取勝選，為國為民奉獻己長，跟邱顯智這種政客一點關係都沒有，像他這種評論，實在不敢恭維。

邱顯智傍晚則在臉書回嗆說，「昨天才提到新竹的一窩民進黨政客，今天就有1位出來使用下流卑劣的手段了。敬告楊議員，這段時間我與志潔老師唯一的互動就在我的臉書粉專留言，兩人互道加油，說什麼私下派人不斷拜訪，完全子虛烏有。」

邱顯智同時指出，「順便提醒楊議員，別說什麼消費不消費林智堅、君子不君子，林智堅論文是不是抄的你最清楚，什麼時候才要提告說你幫林智堅寫論文的黃揚明？」