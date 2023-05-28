3名少年與轎車發生擦撞。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣3名13、14歲少年，28日下午2點多，無照3貼騎乘機車，行經苑裡鎮西濱橋下往心雕居路口，與1輛汽車發生擦撞車禍，3名少年腳部都有開放性骨折送醫，所幸並無生命危險，詳細肇事原因有待釐清。

據悉，3名少年僅13到14歲，今天下午無照上路還3貼，行經事故路段時，與轎車發生擦撞，3名少年因撞擊力道強大，摔落倒地不起，3人都有右腳開放性骨折、意識清楚，醫護人員到場後給予包紮固定後，由苑裡救護車送往苑裡李綜合醫院。詳細肇事責任與原因則有待警方調查中