石姓老翁（右）為人和善樸實，曾獲彰化縣福興鄉公所模範父親表揚。（家屬提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣福興鄉82歲石姓老翁日前騎機車綠燈直行時，遭支線車輛撞擊，石翁被送醫時一度失去呼吸心跳，經搶救多日仍昏迷，他曾當選模範父親，是妻子兒女眼中的好丈夫、好爸爸，如今卻躺在病床上一動也不動，家屬在焦急悲傷心情下扮柯南追真相，發現事故當下事故兩車都是綠燈直行，號誌設計顯有不當之處，不排除將聲請國家賠償。

鹿港交通分隊分隊長盧繹安指出，這起事故發生在5月20日下午兩點左右，事發地點是福興鄉臨海路一段、下寮巷、福興路151巷等路交岔口，事故過程為石姓老翁騎機車沿福興路151巷北往南直行，經上述時地時，與沿下寮巷東往西直行由廖女駕駛自小客車發生交通事故，造成雙方車損，機車騎士石姓老翁受傷送醫治療，雙方均無酒駕，肇事原因尚待調查釐清。

家屬質疑該路口機車與自小客車雙向都是綠燈一事，盧繹安表示，有關該路口號誌，經了解管理及設施單位為公路總局第二區養護工程處彰化工務段，號誌上有任何疑問，須由該單位進行了解。

該處路口約在一、兩年前為閃光號誌，因事故較多，更改為紅綠燈管制；至於雙方肇事速度，警方強調，需由監理站交通事故鑑定委員會調查確定，之前該路口並未發生雙向都綠燈的交通事故。

石姓老翁發生車禍後，全家陷入愁雲慘霧中，結縭近一甲子的妻子看到他在6年前上台接受模範父親表揚的照片時，眼眶又紅了起來。

石妻說，她很擔心老伴的狀況，結婚近60年了，丈夫很古意，為人和善，一輩子都很實在很認真工作，她有去醫院看，但丈夫躺著沒有回應，她很捨不得。

石姓老翁兒子表示，父親重度昏迷，昏迷指數約3至6，事發逾今已1個多禮拜，當時父親外出買家用物品回來，回家途中發生車禍，依現場狀況，該地為複雜的多路口，事故兩車的時向都是綠燈，他認為車禍原因有可能兩路口時向都為綠燈，另外就是有樹擋到行車視線，且肇事自小客車車速也有過快的嫌疑。

他認為該路口號誌設計不良，居然兩個路口都同為綠燈，這麼危險的狀況令人難以接受，會發生這起車禍除了肇事者有責任，號誌設計不良也是原因，因此將會聲請國家賠償。