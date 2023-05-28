佳士得香港春季拍賣會即起至6月1日於香港會議展覽中心登場，會場入口的領拍品為美國藝術家傑夫昆斯（Jeff Koons）的巨型粉紅色不鏽鋼《聖心》雕塑品，是會場視覺焦點，周四登場的名牌包拍賣會創下佳績，幾乎已全部售罄，珠寶領拍品三顆彩鑽戒指，皆以高價拍出，接下來私人珍藏百達翡麗（Patek Philippe）編號2523世界時間K金腕表，將會是本周末的亮點。

佳士得香港春拍的入口陳列美國藝術家傑夫昆斯的巨型粉紅色不鏽鋼《聖心》，是會場視覺焦點。（陶福媛攝）

有「普普藝術之王」之美譽的傑夫昆斯，2019年以一件氣球雕塑《兔子》（Rabbit），在拍賣會以9110萬美金落槌，打破在世藝術家最高拍賣價紀錄，這回他的作品首度來到亞洲，獻上一顆粉紅巨型《聖心》，估價在5千萬至7千萬港幣，另一件KAWS高達5.5公尺《ALONG THE WAY》作品，也與《聖心》分踞入口兩側迎賓。

圖二：佳士得香港春拍陳列KAWS高達5.5公尺的《ALONG THE WAY》，兩位參觀者低頭查看解說，與作品姿態相同，別具趣味。（陶福媛攝）

難得一見的百達翡麗腕表珍藏中，一只編號2523世界時間懷表最受矚目，是僅存世上三只配有掐絲琺瑯北美地圖表盤中的一只，該款腕表頻頻在拍賣會創新高，2019年就有同款表創下亞洲最高價腕表的傲人紀錄，因此起拍價即以5500萬港幣起拍，該表曾在2012年亮相，十年後首次登上拍賣會，是難得一見的珍稀瑰寶，佳士得為求慎重，甚至以獨立專場專拍，可見對它的重視。

百達翡麗編號2523世界時間北美地圖腕表，全世界僅三只，將再創新高價。（Christie’s提供）

周六晚間的珠寶拍賣會上，領銜拍品是「藍色星空」（Blue Starlight ）的4.83克拉豔彩藍鑽戒指和「黃金火焰」（Golden Flame)的8.92 克拉梨形黃鑽，吸引最多藏家追價力捧，拍價一路追

彩鑽是珠寶主流，「藍色星空」（Blue Starlight）4.83克拉豔彩藍鑽戒指、「黃金火焰」（Golden Flame)的8.92克拉梨形黃鑽和4.08克粉鑽，吸引最多藏家追價力捧。（Christie’s提供）

高，分別以6892萬5000港幣和3183萬5000港幣落槌，其間藏家不停追價，珠寶拍賣會直到深夜才結束。

佳士得香港助理副總裁暨珠寶部專家許仁瑋指出，今年珠寶春拍成交率為84%，成交總金額為4.67億港幣，比起去年秋拍3.59億港幣成長3成，可見儘管今年經濟大環境利空消息不斷，但金字塔頂端的消費力道強勁，完全不受影響，其中又以彩鑽、彩色寶石是珠寶市場的主流，也是最具增值潛力的投資標的。

圖五：以愛馬仕巴黎旗艦店為靈感創作的白晝與黑夜FAUBOURG柏金包，分別以182萬7000港幣與158萬5000港幣落槌。（Christie’s提供）

許仁瑋分析亞洲珠寶買家與歐美買家的差異，亞洲買家挑選珠寶會理性考量珠寶的「價值」，偏好大克拉數、成色佳和有品牌加持的珠寶，對於珠寶的來源背景也不太在乎，而歐美買家則會偏愛名人持有或是有歷史背景、有典故的珠寶，形成有趣對比。

吸引貴婦的皮包拍賣場次人氣爆棚，幾乎全部成交，其中一對愛馬仕白晝FAUBOURG柏金包及黑夜FAUBOURG柏金包，以可愛趣味的創意與造型贏得藏家的青睞，分別以182萬7000港幣與158萬5000港幣落。

這兩只FAUBOURG 20公分柏金包是以愛馬仕位於巴黎24 rue du Faubourg Saint Honore的旗艦店為靈感，皮革的巧妙混搭呈現旗艦店白天與夜晚的外貌，十分可愛，由於柏金包有錢也買不到，能購得其中一只已是難得，若要白天黑夜兩款包一次蒐集，更是難上加難，也唯有拍賣會才有此機會。