佳士得香港春季拍賣會即起至6月1日於香港會議展覽中心登場，會場入口的領拍品為美國藝術家傑夫昆斯（Jeff Koons）的巨型粉紅色不鏽鋼《聖心》雕塑品，是會場視覺焦點，周四登場的名牌包拍賣會創下佳績，幾乎已全部售罄，珠寶領拍品三顆彩鑽戒指，皆以高價拍出，接下來私人珍藏百達翡麗（Patek Philippe）編號2523世界時間K金腕表，將會是本周末的亮點。
有「普普藝術之王」之美譽的傑夫昆斯，2019年以一件氣球雕塑《兔子》（Rabbit），在拍賣會以9110萬美金落槌，打破在世藝術家最高拍賣價紀錄，這回他的作品首度來到亞洲，獻上一顆粉紅巨型《聖心》，估價在5千萬至7千萬港幣，另一件KAWS高達5.5公尺《ALONG THE WAY》作品，也與《聖心》分踞入口兩側迎賓。
難得一見的百達翡麗腕表珍藏中，一只編號2523世界時間懷表最受矚目，是僅存世上三只配有掐絲琺瑯北美地圖表盤中的一只，該款腕表頻頻在拍賣會創新高，2019年就有同款表創下亞洲最高價腕表的傲人紀錄，因此起拍價即以5500萬港幣起拍，該表曾在2012年亮相，十年後首次登上拍賣會，是難得一見的珍稀瑰寶，佳士得為求慎重，甚至以獨立專場專拍，可見對它的重視。
周六晚間的珠寶拍賣會上，領銜拍品是「藍色星空」（Blue Starlight ）的4.83克拉豔彩藍鑽戒指和「黃金火焰」（Golden Flame)的8.92 克拉梨形黃鑽，吸引最多藏家追價力捧，拍價一路追
高，分別以6892萬5000港幣和3183萬5000港幣落槌，其間藏家不停追價，珠寶拍賣會直到深夜才結束。
佳士得香港助理副總裁暨珠寶部專家許仁瑋指出，今年珠寶春拍成交率為84%，成交總金額為4.67億港幣，比起去年秋拍3.59億港幣成長3成，可見儘管今年經濟大環境利空消息不斷，但金字塔頂端的消費力道強勁，完全不受影響，其中又以彩鑽、彩色寶石是珠寶市場的主流，也是最具增值潛力的投資標的。
許仁瑋分析亞洲珠寶買家與歐美買家的差異，亞洲買家挑選珠寶會理性考量珠寶的「價值」，偏好大克拉數、成色佳和有品牌加持的珠寶，對於珠寶的來源背景也不太在乎，而歐美買家則會偏愛名人持有或是有歷史背景、有典故的珠寶，形成有趣對比。
吸引貴婦的皮包拍賣場次人氣爆棚，幾乎全部成交，其中一對愛馬仕白晝FAUBOURG柏金包及黑夜FAUBOURG柏金包，以可愛趣味的創意與造型贏得藏家的青睞，分別以182萬7000港幣與158萬5000港幣落。
這兩只FAUBOURG 20公分柏金包是以愛馬仕位於巴黎24 rue du Faubourg Saint Honore的旗艦店為靈感，皮革的巧妙混搭呈現旗艦店白天與夜晚的外貌，十分可愛，由於柏金包有錢也買不到，能購得其中一只已是難得，若要白天黑夜兩款包一次蒐集，更是難上加難，也唯有拍賣會才有此機會。
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