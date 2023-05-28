越南是不少人出國的好選擇。一位女子表示，交往半年的男友近日突然甩了她，讓她感到相當錯愕，沒想到1個月後她從朋友處得知，男友分手後飛去越南參加暗黑行程，「他去越南4天，每天都在嫖啊」，讓她超崩潰。不過許多人卻認為，男友的行為根本沒有錯。

原PO在Dcard發文表示，她和男友交往的半年都是平淡過日子，男友會報備行程、她也不會緊迫盯人，固定假日會選一天約會。原PO提到，她和男友情人節時才互相送花送禮；某天補班日男友突然說想去辦護照換發，沒想到當周兩人吃飯到一半時，男友就突然提分手，說兩人個性雖然很合，但他突然沒那麼喜歡了，就這樣甩了她。

原PO提到，分手1個月後，男友突然飛去越南，行程都是酒吧、飯店等非觀光客景點，起初她不敢多作想像，直到最近朋友分享和男友的對話後，原PO才知道真相，原來男友飛到越南是去參加暗黑行程，「他去越南4天，每天都在嫖啊」，讓原PO心情五味雜陳，怒批男友為了滿足私慾不惜毀滅兩人感情，事後雖然向朋友圈強調自己沒劈腿，不過已經一點意義都沒有了。

對此，許多網友紛紛回應，「不懂，他先分手，代表他已經對妳沒感情了，之後要做什麼是他的自由，他錯在哪裡？」、「我會覺得他人很好欸，至少不是在一起的時候去，這樣回來還繼續用，我會大崩潰，雖然妳情緒上無法接受，但他也確實是在跟妳分手後才去做的，所以我覺得他也沒做錯什麼欸，不過才半年，幸好時間不長，不然妳會更痛苦，拍拍」、「妳以為他是為了嫖妓才跟妳分手的，其實他只是不愛妳了要跟妳分手而已，這兩者沒關係」。